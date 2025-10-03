भंडारे में सेवा दे रहे युवक को दी गालियां, विरोध करने पर घरवालों को डंडों से पीटा
बिलारी में नगला नस्सू मिलक के तेजपाल ने शिकायत दर्ज कराई कि भंडारे में भोजन को लेकर हुए विवाद में उनके बेटे और पत्नी को पीटा गया। वहीं सतारन गांव में रिहान और फैजान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संपादित आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं। पुलिस ने दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
संगरण सवाददाता, बिलारी । नगला नस्सू मिलक के तेजपाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनका बेटा विकास गांव में चल रहे भंडारे में सेवा दे रहा था। तभी गांव के अंशु, रिशिपाल, अमन ,नरेश आदि खाने को लेकर गाली गलौज करने लगे। जिसका विरोध उनके लड़के ने किया तो उसके साथ मारपीट की इसके बाद वह घर आ गया बाद में चारों घर में घुस आए और उसकी पत्नी कमला, बेटे विकास को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।