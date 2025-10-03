Language
    भंडारे में सेवा दे रहे युवक को दी गालियां, विरोध करने पर घरवालों को डंडों से पीटा

    By Awadesh Sharma Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:51 PM (IST)

    बिलारी में नगला नस्सू मिलक के तेजपाल ने शिकायत दर्ज कराई कि भंडारे में भोजन को लेकर हुए विवाद में उनके बेटे और पत्नी को पीटा गया। वहीं सतारन गांव में रिहान और फैजान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संपादित आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं। पुलिस ने दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

    भंडारे में खाने के विवाद पर पीटा। जागरण

    संगरण सवाददाता, बिलारी । नगला नस्सू मिलक के तेजपाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनका बेटा विकास गांव में चल रहे भंडारे में सेवा दे रहा था। तभी गांव के अंशु, रिशिपाल, अमन ,नरेश आदि खाने को लेकर गाली गलौज करने लगे। जिसका विरोध उनके लड़के ने किया तो उसके साथ मारपीट की इसके बाद वह घर आ गया बाद में चारों घर में घुस आए और उसकी पत्नी कमला, बेटे विकास को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया।

    स्टेटस पर लगाया CM का एडिट किया आपत्तिजनक फोटो

    क्षेत्र के सतारन गांव में व्हाट्सएप एवं इंस्टाग्राम स्टेटस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो को एडिट करके लगा दिया। जिससे लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। उनके समर्थकों को ठेस पहुंची।

    गांव के किशनपाल ने रिहान पुत्र नासिर, फैजान पुत्र डंपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो को एडिट करके आपत्तिजनक बनाकर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिया। जिस हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुईं और समाज में घृणा का माहौल पैदा हो गया। इस मामले में पुलिस ने दोनों पर रिपोर्ट दर्ज की है।