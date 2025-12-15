मुरादाबाद में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौके पर हुई मौत
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दुखद घटना घटी। एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र में बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इससे युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सिविल लाइंस क्षेत्र के हरथला बड़ा शिव मंदिर निवासी अजीत सिंह सोमवार को सुबह करीब सात बजे बाइक से किसी काम के लिए पैपटपुरा जा रहे थे। जैसे ही वह मझोला क्षेत्र के पैपटपुरा में पहुंचे तो कोहरे के चलते किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।
हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन जब तक अजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। हादसे के बाद चालक वाहन को लेकर भाग गया। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की मदद से वाहन का पता लगाया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।