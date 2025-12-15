मुरादाबाद में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौके पर हुई मौत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र में बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इससे युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

सिविल लाइंस क्षेत्र के हरथला बड़ा शिव मंदिर निवासी अजीत सिंह सोमवार को सुबह करीब सात बजे बाइक से किसी काम के लिए पैपटपुरा जा रहे थे। जैसे ही वह मझोला क्षेत्र के पैपटपुरा में पहुंचे तो कोहरे के चलते किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।