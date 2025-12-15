मुरादाबाद में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने रौंदा, मौके पर हुई मौत

Language
    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दुखद घटना घटी। एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मझोला क्षेत्र में बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इससे युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    सिविल लाइंस क्षेत्र के हरथला बड़ा शिव मंदिर निवासी अजीत सिंह सोमवार को सुबह करीब सात बजे बाइक से किसी काम के लिए पैपटपुरा जा रहे थे। जैसे ही वह मझोला क्षेत्र के पैपटपुरा में पहुंचे तो कोहरे के चलते किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।

    हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन जब तक अजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। हादसे के बाद चालक वाहन को लेकर भाग गया। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज की मदद से वाहन का पता लगाया जा रहा है।