बरेली-रोजा सेक्शन पर 110 KM प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें, ट्रैक अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। रेल मंडल यात्रियों को तेज और सुरक्षित सफर देने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इसी क्रम में बरेली–रोजा रेलखंड पर ट्रैक अपग्रेडेशन का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। मार्च 2026 तक इस खंड पर आधुनिक स्लीपर, मजबूत पटरियां और आवश्यक तकनीकी सुधार पूरे कर लिए जाएंगे। इसके पूरा होते ही इस रूट पर ट्रेनों की अधिकतम गति 100 से बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



रोजा सेक्शन के अपग्रेड होने के बाद गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक पूरा कारिडोर 110 किमी प्रति घंटा की गति वाला बन जाएगा। इससे मुरादाबाद से लखनऊ के बीच लगभग 350 किलोमीटर का सफर करीब 30 मिनट घट जाएगा। यात्रियों को तेज यात्रा के साथ बेहतर समय प्रबंधन का लाभ मिलेगा।



हरिद्वार–मुरादाबाद और मुरादाबाद–बरेली सेक्शन पहले से ही 110 किमी की स्पीड के अनुरूप अपग्रेड हैं, जहां दो वर्ष से इसी रफ्तार से ट्रेनें संचालित की जा रही हैं।

इसके बाद 130 किमी की रफ्तार से ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे की तैयारियां चल रही है। जिसमें सहारनपुर-मुरादाबाद, हापुड़-मुरादाबाद के बीच आटोमेटिक ब्लाक सिग्नलिंग, पटरियों की मजबूती और सेफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने का काम पूरा होगा। रेल मुख्यालय स्तर से इसको लेकर तैयारियां चल पड़ी हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2030 तक पूरा मंडल 130 किमी स्पीड स्टैंडर्ड को हासिल कर लेगा।