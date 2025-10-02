प्रेमी ने फोन नहीं उठाया तो घर पहुंच गई गर्लफ्रेंड, दरवाजे पर लड़की देखकर उड़ गए ब्यॉयफ्रेंड की फैमिली के होश

एक युवती अपने प्रेमी के घर पाकबड़ा स्थित सब्जीपुर गांव पहुंची उसने आरोप लगाया कि रमजान में निकाह के बाद से प्रेमी उससे दूर भाग रहा है। प्रेमी के परिजनों ने युवती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और घर में ताला लगाकर फरार हो गए। युवती ने ग्राम प्रधान से शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। पुलिस ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

जागरण टीम, मुरादाबाद। प्रेमी ने प्रेमिका का फोन रिसीव नहीं किया तो मंगलवार की शाम बरेली निवासी युवती अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। युवती को घर की चौखट पर खड़ा देखकर प्रेमी स्वजन संग घर में ताला लगाकर फरार हो गया।

युवती ने प्रधान के घर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी। देर रात तक युवती गांव में रुकी रही। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन वह बिना कार्रवाई के वापस लाैट गई। प्रेमी के स्वजन से कहा था, रमजान के दौरान किया था निकाह बरेली निवासी एक युवती मंगलवार शाम सात बजे पाकबड़ा क्षेत्र के सब्जीपुर गांव में अपने प्रेमी के घर पहुंची। युवती ने प्रेमी के स्वजन से कहा कि हम दोनों ने रमजान के दौरान निकाह कर लिया था। दोनों ने साथ में रहने का निर्णय लिया था, लेकिन जब से उसने निकाह किया है तब से वह मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है। अब में परेशान होकर यहां आई हूं। आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

युवक के स्वजन ने युवती को अपने घर में रखने से कर दिया इनकार युवक के स्वजन ने युवती को अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। उसके बाद प्रेमी अपने स्वजन के साथ घर पर ताला मारकर फरार हो गया। युवती ग्राम प्रधान के घर पहुंची। देर रात तक बात चलती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद युवती गांव से चली गई।