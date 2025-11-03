बिहार चुनाव में आखिर क्यों नहीं गए आजम खां? सपा नेता ने बताई ये बड़ी वजह

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव मुहम्मद आजम खां ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है।सुना है कि बिहार में जंगलराज है। वहां बिना सुरक्षा के मैं कैसे जा सकता हूं। वहां लोकतंत्र और इंसानियत को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। उम्मीद है कि इस बार बिहार से जंगलराज खत्म होगा।

आजम ने कहा, देनी है तो पूरी सुरक्षा दो

रविवार को आजम खां कुंदरकी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बिहार न जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य सरकार ने वाई-श्रेणी की सुरक्षा दी थी, मगर उन्होंने लिखित रूप से सरकार से पूछा कि यह सुरक्षा आखिर क्यों दी गई। बोले, मैंने कहा कि अगर देनी है तो पूरी सुरक्षा दो। आधी-अधूरी सुरक्षा का कोई मतलब नहीं। अगर सरकार मुझे खतरा मान भी रही है तो सुरक्षा देने में यह सब करने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि वहां जाना नहीं हो रहा है तो क्या हुआ।

बिहार के बारे में कही ये बात आपके माध्यम से ही बिहार के मतदाताओं को संदेश दिया जा सकता है। खासकर कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों को एकजुट रहने की जरूरत है। कमजोरों और अल्पसंख्यकों का वोट बंटना नहीं चाहिए। अगर हम बंट गए तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। बंद मुट्ठी में जो ताकत होती है, खुली मुट्ठी में नहीं है। मतदाताओं से जज्बाती अपील करते हुए आजम ने कहा कि बिहार के लोगों से कहता हूं कि जज्बाती बातों में मत आना, किसी के धोखे में मत पड़ना। यह देखना है कि बंटने में फायदा है या एकजुट रहने में। अगर हम खुद को बांट लेंगे तो फिर कभी जुड़ नहीं पाएंगे।