    कांठ में खेत जा रहे दो भाइयों पर कार सवार चार लोगों ने चाकू से किया हमला, घायल करने के बाद की फायरिंग

    By Sanjay Yadav Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:41 AM (IST)

    खेत जा रहे दो भाइयों पर कार सवार लोगों ने चाकू से हमला और फायरिंग करने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने इसे असत्य बताया। ग्रामीणों के आने पर आरोपी ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, कांठ। खेत पर जा रहे दो भाइयों पर कार सवार लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपितों ने फायरिंग कर दहशत भी फैलाई। जिसके बाद ग्रामीणों को आता देख आरोपित वहां से भाग खड़े हुए। वहीं पुलिस ने चाकू से हमला करने व फायरिंग होने की बात से इनकार किया है।

    मुख्तियारपुर नवादा ग्राम निवासी संजीव कुमार उनके भाई संजय कुमार बिश्नोई रविवार दोपहर करीब 3:15 बजे अपने खेत पर जा रहे थे। आशापुर कालोनी में जैसे ही वह विद्युत ट्रांसफार्मर के पास पहुंचे, तभी चार पहिया वाहन से चार लोग उनके पास पहुंचे।

    आरोप है कि वह कुछ समझ पाते इससे पहले गाड़ी से उतरे आरोपितों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गए। शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देख हमलावरों ने फायरिंग की और मौके से भाग निकले। इसके बाद ग्रामीण घायलों को लेकर थाना पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है।

    थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह ने बताया कि आशापुर कालोनी के पास स्कार्पियो और आटो चालक में कहां सुनी हो गई थी, ग्रामीणों ने गाड़ी चालक को पीट दिया। उन्होंने बताया कि, किसी पर चाकू से हमला नहीं हुआ फायर भी नहीं किया गया है। उन्होंने इस तरह की घटना से साफ इनकार किया है।