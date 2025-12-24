घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला पर आवारा सांड़ ने किया हमला, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती
क्षेत्र में एक सांड़ ने घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर परिवारजन पहुंचे और महिला को बचाकर निजी अस ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, पाकबड़ा। क्षेत्र में एक बार फिर एक सांड़ ने घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर शराबा सुनकर स्वजन पहुंचे और किसी तरह महिला को बचाया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।
पाकबड़ा क्षेत्र के मुहल्ला छतरी वाला कुआं निवासी स्व राम अवतार की 70 वर्षीय पत्नी संतोष देवी दोपहर घर के बाहर बैठी थीं। तभी एक सांड़ घूमता हुआ आया। संतोष देवी इतने में कुछ समझ पाती सांड़ ने हमला बोल दिया। शोर शराबा सुनकर स्वजन और आसपास के लोग पहुंच गए। लोगों ने लाठी डंडे लेकर सांड़ को मारते हुए भगाया।
स्वजन घायल को निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे। निजी चिकित्सक ने संतोष देवी की हालत गंभीर देख रेफर कर दिया। बताया जाता है कि नगर पंचायत पाकबड़ा के गली मुहल्लों में सांड़ घूमते रहते है। आवारा सांड़ के घूमने से लोगों में दहशत बनी हुई है। सांड़ ने कई बार राहगीरों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने भागकर जान बचाई है।
