Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला पर आवारा सांड़ ने किया हमला, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती

    By Islam Seri Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:57 AM (IST)

    क्षेत्र में एक सांड़ ने घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर परिवारजन पहुंचे और महिला को बचाकर निजी अस ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, पाकबड़ा। क्षेत्र में एक बार फिर एक सांड़ ने घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर शराबा सुनकर स्वजन पहुंचे और किसी तरह महिला को बचाया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकबड़ा क्षेत्र के मुहल्ला छतरी वाला कुआं निवासी स्व राम अवतार की 70 वर्षीय पत्नी संतोष देवी दोपहर घर के बाहर बैठी थीं। तभी एक सांड़ घूमता हुआ आया। संतोष देवी इतने में कुछ समझ पाती सांड़ ने हमला बोल दिया। शोर शराबा सुनकर स्वजन और आसपास के लोग पहुंच गए। लोगों ने लाठी डंडे लेकर सांड़ को मारते हुए भगाया।

    स्वजन घायल को निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे। निजी चिकित्सक ने संतोष देवी की हालत गंभीर देख रेफर कर दिया। बताया जाता है कि नगर पंचायत पाकबड़ा के गली मुहल्लों में सांड़ घूमते रहते है। आवारा सांड़ के घूमने से लोगों में दहशत बनी हुई है। सांड़ ने कई बार राहगीरों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने भागकर जान बचाई है।