घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला पर आवारा सांड़ ने किया हमला, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती

संवाद सूत्र, पाकबड़ा। क्षेत्र में एक बार फिर एक सांड़ ने घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर शराबा सुनकर स्वजन पहुंचे और किसी तरह महिला को बचाया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

पाकबड़ा क्षेत्र के मुहल्ला छतरी वाला कुआं निवासी स्व राम अवतार की 70 वर्षीय पत्नी संतोष देवी दोपहर घर के बाहर बैठी थीं। तभी एक सांड़ घूमता हुआ आया। संतोष देवी इतने में कुछ समझ पाती सांड़ ने हमला बोल दिया। शोर शराबा सुनकर स्वजन और आसपास के लोग पहुंच गए। लोगों ने लाठी डंडे लेकर सांड़ को मारते हुए भगाया।