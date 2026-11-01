अहोई अष्टमी आज: यूपी में पूजा मुहूर्त और तारों के दर्शन का समय, रवि पुष्य नक्षत्र में संतान की लंबी आयु के लिए व्रत

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना के लिए माताएं रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखेंगी। इस बार रवि पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग में अहोई अष्टमी मनाई जाएगी। महिलाएं दिनभर व्रत रखकर शाम को अहोई माता की विधि-विधान से पूजा करेंगी। इसके बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलेंगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि एक नवंबर को दोपहर 2:51 बजे से शुरू होकर दो नवंबर को दोपहर 1:10 बजे तक रहेगी।

अहोई अष्टमी में तारों को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसलिए उदया तिथि के बजाय एक नवंबर को ही व्रत और पूजन किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:59 बजे से 6:15 बजे तक रहेगा। शाम करीब 5:22 बजे तारों के दर्शन होंगे, जबकि चंद्रोदय रात 11:05 बजे संभावित है। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा।