जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जिले में प्रशासनिक फेरबदल शुरू हो गया है। तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर जिले के तीन खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) का तबादला कर दिया गया है। इनमें मूंढापांडे विकास खंड से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के दौरान पकड़े गए घपले में हटाए गए बीडीओ प्रेम सिंह भी शामिल हैं। इन्हें अलीगढ़ भेजा गया है।

इसके अलावा छजलैट की बीडीओ स्वाति का तबादला हापुड़ और कुंदरकी के बीडीओ राजेंद्र सिंह का तबादला सहारनपुर किया गया है। तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर हुआ तबादला तीनों अधिकारियों के तबादले के बाद जिले के विकास खंडों में नए अधिकारियों की तैनाती होगी। अमरोहा से विजय कुमार और बिजनौर से राजीव कुमार को मुरादाबाद आ रहे हैं। दोनों अधिकारियों को जिले में तैनाती दी जाएगी। इससे विकास खंडों में प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी नए अधिकारियों के हाथ में होगी। मूंढापांडे के बीडीओ रहे प्रेम सिंह का नाम सामूहिक विवाह योजना में गड़बड़ी के मामले को लेकर भी चर्चा में रहा था। इस प्रकरण के बाद उन्हें मूंढापांडे से हटाया गया था।