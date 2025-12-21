छापेमारी से हड़कंप: जब अल्ट्रासाउंड सेंटर और लैब पहुंचे एडी हेल्थ, तो उड़ गए होश... जानिए क्या मिला अंदर!



संवाद सूत्र, जागरण, पाकबड़ा-मुरादाबाद। झोलाछाप की बढ़ती संख्या और उनके विरुद्ध कार्रवाई न होने की शिकायत शासन स्तर तक पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। शनिवार को अपर निदेशक स्वास्थ्य (एडी हेल्थ) कार्यवाहक डा. आशु अग्रवाल ने टीम के साथ पाकबड़ा क्षेत्र में छापामारी कर अस्पताल, अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथलैब की जांच की। छापामार कार्रवाई की भनक लगते ही क्षेत्र में हलचल मच गई।

कई झोलाछाप दुकानों के शटर गिराकर मौके से भाग निकले। दोपहर से शाम तक कार्रवाई का सिलसिला चलता रहा। पाकबड़ा, डींगरपुर रोड और आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम शाम पांच बजे तक रही। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इन सभी के पत्र चेक किये, स्टाफ से पूछताछ की और सभी की रिपोर्ट बनाई। कई अस्पतालों में तो स्टाफ भी प्रशिक्षित नहीं मिला।

एडी हेल्थ सबसे पहले समाथल रोड शाहजी नगर स्थित मीर अस्पताल पहुंचे। यहां अस्पताल में चिकित्सकीय व्यवस्थाएं सही पाई गईं। इसके बाद टीम उजाला अस्पताल पहुंची, जहां भी रिकार्ड और व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं। इसके बाद एडी हेल्थ की टीम रेखा अल्ट्रासाउंड सेंटर पहुंची। जांच के दौरान यहां कोई भी पंजीकृत डाक्टर मौजूद नहीं मिला।

केंद्र के स्टाफ से पूछताछ की गई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। छापामारी की जानकारी मिलने के बाद कुछ समय बाद चिकित्सक सेंटर पर पहुंचे। एडी हेल्थ ने उनसे जरूरी दस्तावेज और पंजीकरण संबंधी कागजात तलब किए और नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद टीम रिलीफ अस्पताल पहुंची।

यहां भी चिकित्सक मौके पर मौजूद नहीं मिले। एडी हेल्थ ने अस्पताल के स्टाफ से बातचीत की और पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीजों की संख्या, उपलब्ध स्टाफ, दवाइयों और उपकरणों की स्थिति की जांच की गई। चिकित्सक के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई और एडी हेल्थ ने स्पष्ट कहा कि बिना योग्य डाक्टर अस्पताल का संचालन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अंत में टीम डींगरपुर तिराहा पुल के पास स्थित इंडियन पैथलैब पहुंची। जांच के दौरान यहां भी माइक्रोबायोलाजिस्ट नहीं मिले। लैब में जांच संबंधी कार्य स्टाफ के भरोसे चल रहा था। एडी हेल्थ ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित अभिलेखों की जांच की और रिपोर्ट तैयार कराने के निर्देश दिए।