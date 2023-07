कोतवाली क्षेत्र के गांव फरीदनगर निवासी अब्दुल व मोहम्मद शाने आलम और नगर के नंबर 19 निवासी इकराम द्वारा गिरोह बनाकर गोवंशीय पशुओं का वध करने और गोवंशीय मांस की तस्करी जैसे अपराध कर अवैध रूप से धन अर्जित करने के आरोप में आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित अब्दुल हसन को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया है।

तीन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई; एक आरोपी गिरफ्तार

Edited By: Mohammed Ammar