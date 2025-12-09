मुरादाबाद में सरेशाम युवक की गोली मारकर हत्या, पिटाई के बाद किया ये गंदा काम, गुस्साए स्वजनों ने लगाया जाम

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कटघर में भाजपा नेता के भतीजे के हत्यारोपितों को पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर पाई थी कि मझोला में फिर से सरेशाम एक युवक की गोली मारकर जान ले ली गई। हत्यारे इतने बेखौफ थे कि वारदात को अंजाम देने के बाद युवक का चेहरा भी पत्थर से कूचने का प्रयास किया। भीड़ आती देख हत्यारे फरार हो गए।

रंजिश भैयादूज पर आरोपितों की पान की दुकान पर हुए विवाद को लेकर थी। घटना की सूचना पर पहुंचे स्वजन शव का पोस्टमार्टम न कराने और आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। तोड़फोड़ करने के लिए गुजर रही एक रोडवेज बस पर भी चढ़ गए। कुछ परिवार के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

एसपी सिटी ने क्या बताया? एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या में तीन आरोपितों के नाम सामने आए हैं। आरोपितों की तलाश में पुलिस की टीम लगा दी है।जगपाल सिंह के बेटे पवन की बिजली विभाग में बोलेरो कार लगी हुई है। इस कार में बिजली विभाग के एसडीओ चलते हैं। कभी-कभार पवन चौहान का भाई प्रिंस भी गाड़ी चलाता था।

कालोनी में ही भोला का पान का खोखा था। भैयादूज पर भोला और उसके दोस्त प्रशांत से प्रिंस का विवाद हो गया था। मारपीट भी हुई। तभी से दोनों पक्षों में तनातनी थी। सोमवार शाम प्रिंस अपने दोस्त मयंक गुर्जर के साथ बाइक से गया था। जैसे ही दोनों पुलिया के पास पहुंचे तभी भोला और प्रशांत ने साथियों के साथ प्रिंस को घेरा और पीटने लगे।