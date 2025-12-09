Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद में सरेशाम युवक की गोली मारकर हत्या, पिटाई के बाद किया ये गंदा काम, गुस्साए स्वजनों ने लगाया जाम

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:52 AM (IST)

    कटघर में भाजपा नेता के भतीजे के हत्यारोपितों की गिरफ्तारी से पहले मझोला में सरेशाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे वारदात के बाद य ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कटघर में भाजपा नेता के भतीजे के हत्यारोपितों को पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर पाई थी कि मझोला में फिर से सरेशाम एक युवक की गोली मारकर जान ले ली गई। हत्यारे इतने बेखौफ थे कि वारदात को अंजाम देने के बाद युवक का चेहरा भी पत्थर से कूचने का प्रयास किया। भीड़ आती देख हत्यारे फरार हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रंजिश भैयादूज पर आरोपितों की पान की दुकान पर हुए विवाद को लेकर थी। घटना की सूचना पर पहुंचे स्वजन शव का पोस्टमार्टम न कराने और आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। तोड़फोड़ करने के लिए गुजर रही एक रोडवेज बस पर भी चढ़ गए। कुछ परिवार के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा-बुझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    एसपी सिटी ने क्या बताया?

    एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या में तीन आरोपितों के नाम सामने आए हैं। आरोपितों की तलाश में पुलिस की टीम लगा दी है।जगपाल सिंह के बेटे पवन की बिजली विभाग में बोलेरो कार लगी हुई है। इस कार में बिजली विभाग के एसडीओ चलते हैं। कभी-कभार पवन चौहान का भाई प्रिंस भी गाड़ी चलाता था।

    कालोनी में ही भोला का पान का खोखा था। भैयादूज पर भोला और उसके दोस्त प्रशांत से प्रिंस का विवाद हो गया था। मारपीट भी हुई। तभी से दोनों पक्षों में तनातनी थी। सोमवार शाम प्रिंस अपने दोस्त मयंक गुर्जर के साथ बाइक से गया था। जैसे ही दोनों पुलिया के पास पहुंचे तभी भोला और प्रशांत ने साथियों के साथ प्रिंस को घेरा और पीटने लगे।

    मयंक किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग गया। मारपीट के बाद आरोपितों ने प्रिंस की पीठ में गोली मार दी। इसके बाद पत्थर से चेहरा कूचने लगे। एक-दो वार के बाद ही गोली चलने की आवाज पर लोगों को आता देख आरोपित भाग गए। स्वजन प्रिंस को अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।