बच्ची का बंधक बनाकर किया सामूहिक दुष्कर्म, फिर सड़क किनारे रस्सी से बांधकर फेंका, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। देर रात घर में सो रही 10 वर्षीय बच्ची का दो युवकों ने अपहरण कर लिया। सोमवार को बच्ची घर से कुछ दूरी पर रास्ते के किनारे रस्सी से बंधी पड़ी मिली। आरोपित रवि और शुभम उसे पशुशाला में ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।महिला ने भोजपुर थाना पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह बेटी और बेटों के साथ किराये के मकान में रहती है।

चारपाई पर नहीं है बहन रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे बड़ा बेटा जागा तो उसने देखा कि उसकी 11 वर्षीय बहन चारपाई पर नहीं है। स्वजन उसकी तलाश में जुट गए। पता चला कि रवि और शुभम बालिका को बाइक पर बीच में बैठाकर ले गए। आरोपित रवि ने उसकी गर्दन पर चाकू लगा रखा था। बच्ची के भाइयों ने आरोपितों को रोकने की कोशिश की तो आरोपितों ने लात मारकर उनकी बाइक गिरा दी और भाग गए। सोमवार सुबह बच्ची जंगल में रास्ते के किनारे पड़ी मिली।