मुरादाबाद में 70 वर्षीय बुजुर्ग ने 6 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, आरोपित बैंड-बाजा संचालक गिरफ्तार
मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी जाहिद, जो बैंड बाजा संचालक है, ने अपनी दुकान पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र में 70 साल के बुजुर्ग ने छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपित बैंड बाजा संचालक है उसने अपनी दुकान पर ही मासूम को बुला लिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
फास्ट फूड की दुकान पर काम करती है बच्ची की मां
पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में महिला ने बताया कि वह नवीन मार्केट स्थित एक फास्ट फूड की दुकान पर कार्य करती है। मंगलवार शाम छह वर्षीय बेटी उसके साथ ही दुकान पर मौजूद थी। पास में ही अगवानपुर निवासी जाहिद की बैंड बाजे की दुकान है। उसने मासूम को अपनी दुकान पर बुला लिया। दुकान पर रखे काउंटर के पीछे ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया।
रोते हुए मासूम ने दी मां को जानकारी
मासूम रोते हुए अपनी मां के पास पहुंची और पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने उसी समय घेराबंदी करके आरोपित जाहिद को दबोच लिया। पूरी घटना आरोपित की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
