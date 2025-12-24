मुरादाबाद में 70 वर्षीय बुजुर्ग ने 6 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, आरोपित बैंड-बाजा संचालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र में 70 साल के बुजुर्ग ने छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपित बैंड बाजा संचालक है उसने अपनी दुकान पर ही मासूम को बुला लिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

फास्ट फूड की दुकान पर काम करती है बच्ची की मां पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में महिला ने बताया कि वह नवीन मार्केट स्थित एक फास्ट फूड की दुकान पर कार्य करती है। मंगलवार शाम छह वर्षीय बेटी उसके साथ ही दुकान पर मौजूद थी। पास में ही अगवानपुर निवासी जाहिद की बैंड बाजे की दुकान है। उसने मासूम को अपनी दुकान पर बुला लिया। दुकान पर रखे काउंटर के पीछे ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया।