Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरादाबाद में 70 वर्षीय बुजुर्ग ने 6 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म, आरोपित बैंड-बाजा संचालक गिरफ्तार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी जाहिद, जो बैंड बाजा संचालक है, ने अपनी दुकान पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र में 70 साल के बुजुर्ग ने छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपित बैंड बाजा संचालक है उसने अपनी दुकान पर ही मासूम को बुला लिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फास्ट फूड की दुकान पर काम करती है बच्ची की मां

    पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में महिला ने बताया कि वह नवीन मार्केट स्थित एक फास्ट फूड की दुकान पर कार्य करती है। मंगलवार शाम छह वर्षीय बेटी उसके साथ ही दुकान पर मौजूद थी। पास में ही अगवानपुर निवासी जाहिद की बैंड बाजे की दुकान है। उसने मासूम को अपनी दुकान पर बुला लिया। दुकान पर रखे काउंटर के पीछे ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया।

    रोते हुए मासूम ने दी मां को जानकारी

    मासूम रोते हुए अपनी मां के पास पहुंची और पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने उसी समय घेराबंदी करके आरोपित जाहिद को दबोच लिया। पूरी घटना आरोपित की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।