जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भाजपा महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर चल रही खींचतान और इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। जिलाध्यक्ष सिंपल चौहान ने 43 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा की संस्तुति, क्षेत्रीय अध्यक्ष अपर्णा सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश कुमार पाल की स्वीकृति के बाद सूची जारी की गई है।

लंबे समय से नामों पर सहमति नहीं बनने के कारण अटकी कार्यकारिणी में आखिरकार संगठन ने पदाधिकारियों के नामों पर मुहर लगा दी। लंबे इंतजार के बाद जिलाध्यक्ष सिंपल चौहान ने बनाई अपनी टीम घोषित कार्यकारिणी में आठ जिला उपाध्यक्ष, तीन महामंत्री और आठ जिला मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा एक कोषाध्यक्ष, तीन सह कोषाध्यक्ष, एक मीडिया संयोजक और दो सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं। सोशल मीडिया और आइटी की जिम्मेदारी भी अलग-अलग पदाधिकारियों को सौंपी गई है। शेष सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।

आठ उपाध्यक्ष, तीन महामंत्री और आठ मंत्री बनाए जिला उपाध्यक्ष के पद पर राजबाला सैनी, पूजा यादव, नीलम सैनी, संतोष जाटव, गीता चौधरी, शशिबाला चौहान, सुमन सिंह और प्रीति जाटव को जिम्मेदारी मिली है। वहीं, जिला महामंत्री के रूप में हिमानी भट्टाचार्य, ममता खेटवाल और शिखा त्रिपाठी को शामिल किया गया है। अर्पिता गुप्ता को जिला कोषाध्यक्ष बनाया गया है। कार्यकारिणी गठन को लेकर पहले से ही संगठन में कई नामों को लेकर चर्चाएं थीं।