दिवाली-छठ पर मुरादाबाद मंडल की सौगात: 36 स्पेशल ट्रेनें और अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था बढ़ाई

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुरादाबाद मंडल प्रशासन ने 36 जोड़ी ट्रेनें चलाई हैं। इनमें से 30 जोड़ी गाड़ियां मंडल के प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद और साबरमती समेत कई प्रमुख स्टेशनों के लिए चलाई जा रही हैं। शनिवार को डीआरएम संग्रह मौर्य ने मीडिया से वार्ता में यह जानकारी दी।

प्रेसवार्ता में डीआरएम ने दीपावली व छठ स्पेशल की सुविधाओं की दी जानकारी डीआरएम ने कहा कि देहरादून, हरिद्वार, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और शाहजहांपुर समेत प्रमुख स्टेशनों पर आरक्षित और अनारक्षित टिकट काउंटर्स पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है। ताकि भीड़ की स्थिति को देखते हुए तत्काल 13 अतिरिक्त काउंटर खोले जाने की व्यवस्था की है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और टिकट चेकिंग स्टाफ को विशेष रूप से सतर्क किया गया है।डीआरएम मौर्य ने बताया कि हरिद्वार से राजगीर स्टेशन तक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के 12 फेरे, हरिद्वार से साबरमती स्पेशल के 14 फेरे, योगनगरी ऋषिकेश से सियालदह स्पेशल छह फेरे, योग नगरी ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर स्पेशल के 15 फेरे, योगनगरी ऋषिकेश से 13 फेरे, देहरादून से हैदराबाद डेक्कन स्पेशल के 13 फेरे संचालित होंगे।