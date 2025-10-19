दिवाली-छठ पर मुरादाबाद मंडल की सौगात: 36 स्पेशल ट्रेनें और अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था बढ़ाई
मुरादाबाद मंडल ने दीपावली और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 36 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ये ट्रेनें गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, मुंबई जैसे शहरों तक जाएंगी। स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए हैं और सुरक्षा बढ़ाई गई है। कंट्रोल रूम से ट्रेनों के समय पर संचालन की निगरानी की जा रही है और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रियों से ज्वलनशील पदार्थ न ले जाने की अपील की गई है।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुरादाबाद मंडल प्रशासन ने 36 जोड़ी ट्रेनें चलाई हैं। इनमें से 30 जोड़ी गाड़ियां मंडल के प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद और साबरमती समेत कई प्रमुख स्टेशनों के लिए चलाई जा रही हैं। शनिवार को डीआरएम संग्रह मौर्य ने मीडिया से वार्ता में यह जानकारी दी।
प्रेसवार्ता में डीआरएम ने दीपावली व छठ स्पेशल की सुविधाओं की दी जानकारी
डीआरएम ने कहा कि देहरादून, हरिद्वार, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और शाहजहांपुर समेत प्रमुख स्टेशनों पर आरक्षित और अनारक्षित टिकट काउंटर्स पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है। ताकि भीड़ की स्थिति को देखते हुए तत्काल 13 अतिरिक्त काउंटर खोले जाने की व्यवस्था की है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और टिकट चेकिंग स्टाफ को विशेष रूप से सतर्क किया गया है।डीआरएम मौर्य ने बताया कि हरिद्वार से राजगीर स्टेशन तक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के 12 फेरे, हरिद्वार से साबरमती स्पेशल के 14 फेरे, योगनगरी ऋषिकेश से सियालदह स्पेशल छह फेरे, योग नगरी ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर स्पेशल के 15 फेरे, योगनगरी ऋषिकेश से 13 फेरे, देहरादून से हैदराबाद डेक्कन स्पेशल के 13 फेरे संचालित होंगे।
सभी गाड़ियों के समय और संचालन की निगरानी रखी जा रही
डीआरएम संग्रह मौर्य ने बताया कि कंट्रोल रूम से सभी गाड़ियों के समय पर संचालन की निगरानी की जा रही है, ताकि यात्रियों को समय से अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो। साथ ही स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने कहा कि यात्रियों से अपील की कि वह यात्रा के दौरान किसी भी ज्वलनशील सामग्री को साथ न ले जाएं और सुरक्षित यात्रा में सहयोग करें।
