जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पेंशनरों को जीवन प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कोषागार के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए डाक विभाग ने घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने की सुविधा का प्रचार शुरू कर दिया है। जिले में 30 डाकियों को अपने-अपने क्षेत्रों के पेंशनरों के घर पहुंचकर प्रमाणपत्र बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अब तक 116 पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाए जा चुके हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पेंशनर अब भी कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार पहुंचकर प्रमाणपत्र जमा कर रहे हैं। डाक विभाग की ओर से 70 रुपये शुल्क लेकर घर बैठे जीवन प्रमाणपत्र बनाने की सुविधा दी जा रही है। इसके तहत डाकिया पेंशनर के घर पहुंचकर आधार और पेंशन संबंधी विवरण के आधार पर डिजिटल प्रक्रिया पूरी करता है।