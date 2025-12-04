महिला समेत 3 तस्कर 3 KG से ज्यादा चरस के साथ गिरफ्तार, पुलिस ने कोर्ट में पेश कर भेजा जेल
बरेली में पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। उनके पास से 3 किलोग्राम से अधिक चरस बरामद हुई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मूंढापांडे पुलिस ने सिरसखेड़ा गांव में महिला तस्कर हिना को पकड़ा। इसके पास से 1.234 किलो चरस बरामद हुई। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि रुपये कमाने के लालच में वह नशा कारोबार में शामिल हुई।
वहीं सिविल लाइंस पुलिस ने सोनकपुर फ्लाईओवर ब्रिज के पास से आदर्श कालोनी हबूड़ा बस्ती निवासी गौरव को पकड़ा। उसके पास से 1.129 किलो चरस बरामद हुई। गौरव लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय है।
डिलारी पुलिस ने गांव आलमपुर से 58 वर्षीय नासिर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1.420 किलो चरस बरामद की। पुलिस ने चरस तस्करों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में पेशकर जेल भेज दिया।
