जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस क्षेत्र में घर में अकेली बालिका को देख रिश्तेदार युवक ने दुष्कर्म किया। बालिका के स्वजन को आता देख आरोपित उन्हें धक्का देकर भाग गया। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि शनिवार दोपहर अपनी बेटी को दवा दिलाने डॉक्टर के यहां गई थी। घर में 11 वर्षीय मझली बेटी अकेली थी। उसी दौरान दोपहर 12:30 बजे युवक घर पहुंच गया। आरोपित ने 11 वर्षीय बालिका को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

थोड़ी देर बाद उसकी बड़ी बेटी और वह घर पहुंची तो आरोपित घबराया हुआ था। उससे 11 वर्षीय बेटी के बारे में पूछा तो वह धक्का देकर वहां से भाग गया। बाद में महिला छत पर गई तो उसकी बेटी स्लैब के नीचे बेसुध पड़ी थी। बेटी को होश में लाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है।