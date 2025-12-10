SIR In Moradabad: 1.62 लाख मतदाता दूसरे जिलों में हुए शिफ्ट, 95638 लापता की तलाश

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए बीएलओ घर-घर पहुंचे तब चौकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि जिले के 1 लाख 62 हजार मतदाता दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं। इतना ही नहीं 95638 मतदाताओं के बारे में कोई जानकारी ही नहीं हो सकी, मतलब वह लापता हैं। 52961 के मृत होने की बात सामने आई।

45 हजार 303 मतदाताओं की डबल इंट्री (दोहरे वोट) मिली। सात हजार ऐसे हैं जिन्हें बीएलओ की ओर से गणना-पत्र दिये गए। फार्म जमा करने के लिए बार-बार फोन किया गया। मगर, फार्म जमा नहीं हुए। इन सब की कुल संख्या मिलाकर तीन लाख 63 हजार है।

एसआ ई आर के दौरान घर-घर पहुंचे बीएलओ, तब सामने आई रिपोर्ट, 52961 मृत



एसआईआर प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। एक भी पात्र मतदाता वंचित ना रह जाए, इसके लिए बीएलओ राजनीतिक दलों के बीएलए-2 से समन्वय कर फिर से सत्यापन कर रहे हैं। जिससे जो जीवित हो, यहीं रह रहे हों, शिफ्ट ना किये हो और चूकवश इस सूची में आए हो। उनको गणना-पत्र उपलब्ध करा फार्म भराना सुनिश्चित कराया जाएगा। लिहाजा, फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हुए, लापता, मृत मतदाताओं की कुल संख्या पर मुहर लगेगी।

अब राजनीतिक दलों के बीएलए-2 बीएलओ से समन्वय कर फिर से कर रहे सत्यापन जिले में कुल 24 लाख 59 हजार 455 मतदाता हैं। जिसमें से 20 लाख 62 हजार 594 मतदाताओं का डाटा डिजिटलाइज्ड हो गया है। मतलब इतने मतदाताओं ने अपना गणना-पत्र भर समय से जमा कर दिया और सभी फार्मों की ऑनलाइन फीडिंग भी कर ली गई। तीन लाख 63 हजार अनकलेक्टेबल मतदाता (वोटर या तो गैर-हाज़िर थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे या हमेशा के लिए कहीं और चले गए) हैं।

इस हिसाब से जिले में एसआईआर का काम करीब-करीब पूरा हो गया है। महज 33 हजार 861 मतदाताओं के फार्म भरे जाना शेष है। ऐसे में अनकलेक्टेबल मतदाताओं की फिर से स्क्रूटनी (सत्यापन) शुरू हो गया है। इसके लिए बीएलओ राजनीतिक दलों के बीएलए-2 संग समन्वय कर ऐसे एक-एक मतदाताओं का फिर से सत्यापन कर रहे हैं। जिससे किसी भी दशा में चूक की गुंजाइश ना रहे।

शहर विधानसभा में सर्वाधिक 1 लाख 2 हजार 700 मतदाता अनकलेक्टेबल अनकलेक्टेबल मतदाताओं की विधानसभावार स्थिति देखी गई। जिसमें सर्वाधिक 1 लाख 2 हजार 700 अनकलेक्टेबल मतदाता शहर विधानसभा के मिलें। दूसरे नंबर पर मुरादाबाद देहात विधानसभा है जहां ऐसे मतदाताओं की संख्या 85 हजार 443 है। इसके साथ बिलारी में 50 हजार 700, कांठ में 47 हजार 880, कुंदरकी में 38 हजार 890 और ठाकुरद्वारा में 37 हजार 612 अनकलेक्टेबल मतदाता मिले।



विधानसभावार वोट, अब तक हुए डिजिटलाइज्ड हुए गणना पत्रों की स्थिति :

