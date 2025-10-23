Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मीरजापुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आई महिला, गंभीर रूप से झुलसी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:11 PM (IST)

    मीरजापुर में घास काटने गई एक महिला हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गई। खेत में लटक रहे तार की वजह से यह हादसा हुआ। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कलवारी (मीरजापुर)। स्थानीय थाना क्षेत्र राजगढ़ के ग्राम सभा धुरकर के पूरवा बकतौरा गांव निवासी 38 वर्षीय कीर्ति पत्नी चंदन गुरुवार को खेत में घास काटने गई थीं। घर लौटते समय खेत में लटके हाईटेंशन बिजली के तार के संपर्क में आने से महिला गंभीर रूप से झुलस गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कीर्ति प्रतिदिन पशुओं के चारे के लिए घास काटने जाती थीं। लेकिन इस बार अचानक करंट प्रवाहित होने के कारण वह तार के संपर्क में आ गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला के साथ उसके दो छोटे बच्चे भी थे, जो तार के नीचे से निकल चुके थे। लेकिन कीर्ति सिर पर घास का गट्ठर लिए होने के कारण तार की जद में आ गईं। घटनास्थल पर पहुंचे स्वजनों ने ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से झुलसी महिला को चारपाई पर लादकर चकरोड तक लाया। कीर्ति के तीन नाबालिग बच्चे हैं: अंशिका (12), नेहा (10) और अंश (8)। संयोगवश, जब मां बिजली के तार की जद में आईं, तब बच्चे मां को बचाने नहीं दौड़े, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी।

    स्वजन कीर्ति को निजी साधन से जिला चिकित्सालय मीरजापुर ले जाया, जहां उनकी स्थिति नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। इस संबंध में सीओ ऑपरेशन मड़िहान मुनेंद्र पाल सिंह ने बताया कि संबंधित पावर हाउस के जेई पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

    ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर गुरुदेव नगर स्थित पावर हाउस का घेराव किया। पावर हाउस पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे ग्रामीणों ने मिर्जापुर-घोरावल संपर्क मार्ग पर जाम लगा दिया। मड़िहान थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश सिंह ने मौके पर पहुंचकर जाम हटवाया।

    महिला के पति चंदन पिछले महीने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे और अब उनकी पत्नी कीर्ति भी गंभीर स्थिति में हैं। इस बीच, मड़िहान थाने की महिला आरक्षी ईशा यादव ने भीड़ पर गलत टिप्पणी की, जिससे स्वजनों में आक्रोश फैल गया।