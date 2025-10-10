मीरजापुर में पति संग कहासुनी से क्षुब्ध महिला ने पुत्री समेत कुएं में कूदकर दी जान

जागरण संवाददाता हलिया (मीरजापुर)। बरौंधा चौकी क्षेत्र के दिघुली गांव निवासी सरस्वती और उनकी पुत्री राधा ने पारिवारिक कलह के चलते कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी लालगंज अभय कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

सरस्वती (30) पत्नी शिव प्रसाद और उनकी छह वर्षीय पुत्री राधा गुरुवार को सुबह 11 बजे घर से दवा कराने के बहाने निकली थीं। ग्रामीणों ने बताया कि सरस्वती ने अपने घर के पास स्थित एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। जब स्वजनों ने उनकी खोजबीन की, तो कुएं में दोनों के शव उतराए हुए मिले।

स्थानीय लोगों के अनुसार, सरस्वती और उनके पति के बीच हाल ही में काफी विवाद हुआ था। इस विवाद के कारण ही सरस्वती ने यह गंभीर कदम उठाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। थाना प्रभारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने उन्हें सूचित किया था कि एक दिन पहले पति-पत्नी के बीच लंबा झगड़ा हुआ था।

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में बढ़ती पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव का परिणाम हैं।

सरस्वती और राधा की आत्महत्या ने गहरे सवाल खड़े क‍िए हैं। यह घटना उन परिवारों के लिए एक चेतावनी है, जो पारिवारिक विवादों को हल करने में असफल रहते हैं। इस घटना के बाद गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे परिवारों में संवाद की कमी और आपसी समझ का अभाव इस प्रकार की दुखद घटनाओं का कारण बन रहा है। समाज के सभी वर्गों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।