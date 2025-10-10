Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीरजापुर में पति संग कहासुनी से क्षुब्ध महिला ने पुत्री समेत कुएं में कूदकर दी जान

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:18 PM (IST)

    मीरजापुर में एक दुखद घटना घटी। पति के साथ बहस के बाद एक महिला ने अपनी बेटी के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। यह घटना परिवारिक कलह के गंभीर परिणामों को दर्शाती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    थाना प्रभारी लालगंज अभय कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    जागरण संवाददाता हलिया (मीरजापुर)। बरौंधा चौकी क्षेत्र के दिघुली गांव निवासी सरस्वती और उनकी पुत्री राधा ने पारिवारिक कलह के चलते कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी लालगंज अभय कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरस्वती (30) पत्नी शिव प्रसाद और उनकी छह वर्षीय पुत्री राधा गुरुवार को सुबह 11 बजे घर से दवा कराने के बहाने निकली थीं। ग्रामीणों ने बताया कि सरस्वती ने अपने घर के पास स्थित एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। जब स्वजनों ने उनकी खोजबीन की, तो कुएं में दोनों के शव उतराए हुए मिले।

    स्थानीय लोगों के अनुसार, सरस्वती और उनके पति के बीच हाल ही में काफी विवाद हुआ था। इस विवाद के कारण ही सरस्वती ने यह गंभीर कदम उठाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। थाना प्रभारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने उन्हें सूचित किया था कि एक दिन पहले पति-पत्नी के बीच लंबा झगड़ा हुआ था।

    पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में बढ़ती पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव का परिणाम हैं।

    सरस्वती और राधा की आत्महत्या ने गहरे सवाल खड़े क‍िए हैं। यह घटना उन परिवारों के लिए एक चेतावनी है, जो पारिवारिक विवादों को हल करने में असफल रहते हैं। इस घटना के बाद गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैसे परिवारों में संवाद की कमी और आपसी समझ का अभाव इस प्रकार की दुखद घटनाओं का कारण बन रहा है। समाज के सभी वर्गों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

    सरस्वती और राधा की आत्महत्या ने यह भी दर्शाया है कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना आवश्यक है। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पारिवारिक कलह के कारण महिलाओं को अक्सर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, जो कभी-कभी इस प्रकार के गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है।