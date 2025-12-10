Language
    मीरजापुर में बहू कमरे में मुस्‍ल‍िम प्रेमी संग पकड़ाई, पंचायत में चप्‍पल से प्रेमी को मारने की शर्त पर द‍िखाई ढ‍िठाई

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:43 PM (IST)

    मीरजापुर के एक गांव में विवाहिता प्रेमी संग पकड़ी गई। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पंचायत में चप्पल से पीटने का निर्णय हुआ, पर विवाहिता ...और पढ़ें

    जेठानी ने ही प्रेमी से बात करते हुए पकड़ ल‍िया तो पूरा घटनाक्रम सामने आया।

    जागरण संवाददाता, जिगना, (मीरजापुर)। थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता के घर में घुसने वाले युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का निवासी मुस्लिम समुदाय का युवक मंगलवार की रात लगभग नौ बजे विवाहिता के घर में घुस आया। ह‍िंंदू घर में मुस्‍ल‍िम प्रेमी के सामने आने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्‍थ‍ित‍ि बनी हुई है।  

    युवक संग विवाहिता की जेठानी ने बातचीत की आवाज सुनी, तो उसने आस-पास के लोगों और पीआरबी पुलिस को बुलाया। इसके बाद दरवाजा खोलवाने पर ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और उसे जिगना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुल‍िस के अनुसार मह‍िला के ह‍िदू और प्रेमी युवक के मुस्‍ल‍िम होने की वजह से क्षेत्र में तनाव की स्‍थ‍ित‍ि बनी हुई है। 

    बुधवार की सुबह पंचायत के दौरान विवाहिता के परिजनों ने निर्णय लिया कि युवक को चप्पलों से पीटा जाए, लेकिन विवाहिता इस बात से मुकर गई। परिवार के सदस्य किसी तरह समझा-बुझाकर विवाहिता को रखने के लिए तैयार किया। विवाहिता ने पहले कहा कि वह अपने प्रेमी से दो महीने से जान-पहचान रखती है, लेकिन जब परिवार के लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्ड चेक किया, तो उसने बताया कि उनका प्रेम दो वर्षों से चल रहा है।

    थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। यदि तहरीर दी जाती है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने गांव में चर्चा का विषय बना दिया है और ग्रामीणों में इस प्रकार की घटनाओं को लेकर द‍िन भर सुगबुगाहट बनी रही। 

    इस घटना ने विवाहिता के परिवार में तनाव पैदा कर दिया है। परि‍जनों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में गलत संदेश भेजती हैं। विवाहिता के परिजनों ने युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं, युवक के परिवार ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

    इस मामले में पंचायत के निर्णय और विवाहिता के परिवार की प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया है। ग्रामीणों का मानना है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए समाज को एकजुट होकर काम करना होगा। विवाहिता के परिवार ने कहा है कि वे इस मामले को लेकर गंभीर हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांक‍ि शाम तक इस प्रकरण को लेकर कलह की स्‍थ‍ित‍ि बनी रही। 