Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीरजापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का कुंए में मिला शव, हत्या की आशंका

    By Rakesh Kumar Tiwari Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:53 PM (IST)

    मिर्जापुर में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में मिला है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार् ...और पढ़ें

    Hero Image

    संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का कुंए में मिला शव।

    जागरण संवाददाता, लालगंज (मीरजापुर)। क्षेत्र के रेचकारी गांव की रहने वाली एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर गुरुवार को एक कुंए से बरामद हुआ। मौके पर पहुंचे मायके वालों ने महिला की हत्या कर शव कुंए में फेंकने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी मामला आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    रेचकारी गांव के रहने वाले अनुराग का डेढ़ वर्षीय बेटा बीमार होने पर गुरुवार को अपनी मां के साथ इलाज कराने के लिए एक निजी चिकित्सक के यहां गए थे। इसी दौरान उनकी 25 वर्षीय पत्नी आरती लापता हो गई।

    अनुराग बेटे का इलाज कराकर मां के साथ लाैटे तो देखा कि पत्नी नहीं है। खोजबीन करने पर पता चला कि एक कुंए के पास उसका चप्पल पड़ा है। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कटिया डालकर देखा तो उसकी साड़ी उसमें फंस गई। इसके बाद शव को बाहर निकाला गया।

    माैके पर पहुंचे प्रयागराज जनपद के कोराव थाना क्षेत्र के बढ़ोखरा गांव के रहने वालों ने मायके वालों ने बताया कि आरती की वर्ष 2021 में अनुराग के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद से दोनों में अनबन चल रहा था।

    गुरुवार को आरती का शव घर से 500 मीटर दूर एक कुंए में मिला। इससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या कर शव कुंए में फेंका गया है। घटना की तहरीर देकर इसकी जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की गई है।

    प्रभारी निरीक्षक अभय कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में मायके के लोगों द्वारा किसी तरह की तहरीर नहीं मिला है। तहरीर मिलेगी तो जांच की जाएगी।