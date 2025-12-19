मीरजापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का कुंए में मिला शव, हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, लालगंज (मीरजापुर)। क्षेत्र के रेचकारी गांव की रहने वाली एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर गुरुवार को एक कुंए से बरामद हुआ। मौके पर पहुंचे मायके वालों ने महिला की हत्या कर शव कुंए में फेंकने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी।

पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी मामला आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेचकारी गांव के रहने वाले अनुराग का डेढ़ वर्षीय बेटा बीमार होने पर गुरुवार को अपनी मां के साथ इलाज कराने के लिए एक निजी चिकित्सक के यहां गए थे। इसी दौरान उनकी 25 वर्षीय पत्नी आरती लापता हो गई।

अनुराग बेटे का इलाज कराकर मां के साथ लाैटे तो देखा कि पत्नी नहीं है। खोजबीन करने पर पता चला कि एक कुंए के पास उसका चप्पल पड़ा है। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कटिया डालकर देखा तो उसकी साड़ी उसमें फंस गई। इसके बाद शव को बाहर निकाला गया।

माैके पर पहुंचे प्रयागराज जनपद के कोराव थाना क्षेत्र के बढ़ोखरा गांव के रहने वालों ने मायके वालों ने बताया कि आरती की वर्ष 2021 में अनुराग के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद से दोनों में अनबन चल रहा था।

गुरुवार को आरती का शव घर से 500 मीटर दूर एक कुंए में मिला। इससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या कर शव कुंए में फेंका गया है। घटना की तहरीर देकर इसकी जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की गई है।