जागरण संवाददाता, पटेहरा (मीरजापुर)। विकास खंड के अमोई पुरवा और गढ़वा में आज भी ग्रामीण झरना का पानी पीने को विवश हैं। अमोई पुरवा के देवरी दुबार खास हिरदहवा कोल बस्ती और गढ़वा के सिंहवान बस्ती के लोग आज भी झरना का पानी पीने को मजबूर हैं।

इन बस्तियों में न तो कोई बोरिंग है और न ही जल जीवन मिशन के तहत हर घर टोटी का जल उपलब्ध है। बस्ती के लोग एक किलोमीटर दूर से पानी लाकर जीवन यापन करते हैं। हलिया ब्लाक के लहुरियादह में चुआड़ और झरना का पानी पीते हुए ग्रामीणों को देखा गया है।

पटेहरा के हिरदहवा कोल बस्ती में मल्लू कोल, कुद्दन कोल, रामगोपाल गोंड, रामलाल कोल, रबिंद्र कोल, राहुल कोल, रामपाल कोल, दया कोल, बेचन कोल, लुट्टन कोल और मेवा कोल के लोग गांव से सिवान में आवंटित जमीन पर बस गए हैं। यदि इस बस्ती में बिजली और पानी की व्यवस्था हो जाए, तो इन परिवारों का घर जगमगाएगा और उन्हें स्वच्छ जल भी प्राप्त होगा।

इस संबंध में जब जल जीवन मिशन की कार्यदाई संस्था के जीवीपीआर इंजीनियर्स प्रा. लि. के मेंटीनेंस मैनेजर से वार्ता की गई, तो उन्होंने बताया कि सुदूर बस्तियों में पाइप लाइन का पहले से सर्वे नहीं किया गया था। उनके लिए रिपोर्टिंग की गई है और सोलर पंप के माध्यम से बोरिंग द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

ब्लाक के सहायक विकास अधिकारी प. धर्मेंद्र कुमार दूबे ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी, तो हैंडपंप की तत्काल स्थापना हेतु लिखा-पढ़ी की जाएगी। हालांक‍ि ग्रामीणों की इस समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन को शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें स्वच्छ जल की सुविधा मिल सके। जल जीवन मिशन के तहत सभी बस्तियों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।