विन्ध्यवासिनी मंदिर दानपात्र से चोरी का प्रयास, सीसीटीवी खंगाल आरोपी को लिया हिरासत में

जागरण संवाददाता (विन्ध्याचल) मीरजापुर। मां विन्ध्यवासिनी मंदिर पर रविवार सुबह 4.16 बजे मंदिर के पूर्वी दिशा में मां व‍िन्ध्यवासिनी मंदिर सीढ़ी से तीन मीटर की दूरी पर परिक्रमा पथ के अंदर स्थापित दानपात्र का ताला तोड़ चोरी का प्रयास किया गया।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुचे थानाध्यक्ष और धाम चौकी प्रभारी ने सीसीटीवी खंगाला और एक संदिग्‍ध को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार सुबह 4:16 मिनट पर मंदिर के पूर्वी तरफ लगे दानपात्र का ताला एक व्यक्ति द्वारा तोड़ा गया।

पास में मौजूद किसी ने ताला तोड़ते देख आवाज लगाई तो युवक फरार हो गया जिसकी सूचना मंदिर पर मौजूद पुलिस को दी गयी और धाम चौकी प्रभारी ने गहनता से सीसीटीवी जांच कर संदिगध को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रहे हैं।

दानपात्र के ताला को तोड़कर चोरी का प्रयास पूरे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। धाम चौकी प्रभारी अजय मिश्रा ने बताया कि दानपात्र का ताला एक युवक द्वारा सुबह तोड़ा गया जिसकी जानकारी होने पर सीसीटीवी खंगालकर एक युवक को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है।

मामला संदिग्ध, पुलिस नहीं दे रही स्पष्ट जानकारी रविवार सुबह दानपात्र का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी खंगाल आरोपी को हिरासत में लिया गया। जब मौके से आरोपी पकड़ा नहीं गया तो ताला तोड़कर छोड़ के जाना और चोरी न होना ये बात भ्रम में डाल रही है।

वहीं पण्डा समाज के पूर्व मंत्री और वर्तमान पार्षद अवनीश मिश्रा ने कहा कि मंदिर पर पर्याप्त पुलिस लगाई गई है और मंदिर की सम्पूर्ण व्यवस्था प्रशासन के हवाले है। पण्डा समाज जरूर काम कर रहा है लेकिन हर कार्य मे जिला प्रशासन का हस्तक्षेप है तो ऐसी घटना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है।