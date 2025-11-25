माँ विंध्यवासिनी धाम में फर्जी तीर्थ–पुरोहिती, चंदन टीका और भिक्षाटन पर रोक, पंडा समाज ने संभाली ड्यूटी

जागरण संवाददाता, (विंध्याचल) मीरजापुर। माँ विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर परिसर की पवित्रता बनाए रखने के लिए विंध्य पंडा समाज ने कई महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम उठाए हैं। समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने बताया कि अब फर्जी तीर्थ–पुरोहिती, अवैध चंदन–टीका लगाने और भिक्षाटन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नई ड्यूटी व्यवस्था के तहत, मंगलवार से धाम में सुबह पांच बजे से रात 12 बजे तक चार-चार पुरोहितों की टीम द्वारा दो-दो घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक टीम बारी-बारी से पूरे परिसर और गर्भगृह में निगरानी रखेगी।

ड्यूटीरत पुरोहितों की जिम्मेदारियों में शामिल हैं: गर्भगृह में किसी भी श्रद्धालु से दक्षिणा मांगने पर रोक लगाना, दर्शन-पूजन के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने देना, फर्जी पुरोहितों, अवैध टिका लगाने वालों और भिक्षाटन करने वालों को तुरंत रोकना, और व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी दिखने पर समाज को तत्काल सूचना देना।

विंध्य पंडा समाज का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य श्रद्धालुओं को शांत, सुरक्षित और व्यवस्थित दर्शन-पूजन उपलब्ध कराना है, जिससे मंदिर परिसर की मर्यादा और पवित्रता बनी रहे। इस नई व्यवस्था के तहत, श्रद्धालुओं को अब अधिक सुरक्षा और सुविधा मिलेगी। पंडा समाज ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभव प्राप्त हो और वे बिना किसी बाधा के अपनी धार्मिक क्रियाएँ कर सकें।

पंडा समाज के इस कदम से न केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि मंदिर की पवित्रता भी बनी रहेगी। विंध्यवासिनी धाम में आने वाले भक्तों के लिए यह एक सकारात्मक बदलाव है, जो उन्हें एक बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। इस प्रकार, विंध्य पंडा समाज ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को और भी मजबूती मिलेगी। यह कदम न केवल धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी प्रसारित करेगा।