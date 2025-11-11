जागरण संवाददाता, मीरजापुर (विन्ध्याचल)। दिल्ली में हुए ब्लास्ट की घटना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। मां विन्ध्यवासिनी दरबार सोमवार रात से ही पुलिस छावनी में तब्दील है। धाम क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही धाम में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

मंदिर क्षेत्र में किसी तरह का संदिग्ध दिख रहा है तो पुलिस द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा है। धाम क्षेत्र में पुरानी वीआईपी चौराहा से गेट नंबर एक, बंगाली तिराहा से न्यू वीआईपी गेट नंबर दो एवं बरतर तिराहा से सदर बाजार होते हुए गेट नंबर तीन तक पुलिस प्रशासन द्वारा नो व्हीकल जोन बनाया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वाहन पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है।

वहीं स्थानीय लोगों के लिए किसी भी प्रकार का पहचान पत्र दिखाने पर वाहनों को प्रवेश की अनुमति मिल रही है। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर में पुलिस विभाग एलआइयू एवं अन्य गुप्तचर विभाग द्वारा संदिग्धों पर नजर रखा जा रहा है। कोई भी श्रद्धालु बैग, झोला या अन्य कोई भारी वस्तु मंदिर में लेकर प्रवेश न कर सके इसके लिए सभी प्रवेश मार्गों पर निगरानी की जा रही है।