    व‍िन्ध्याचल मंदिर में वीआईपी के नाम पर धांधली, पुलिस–पंडा गठजोड़ से श्रद्धालुओं में आक्रोश

    By Anand mohan mishraEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:12 PM (IST)

    विंध्याचल मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर धांधली का आरोप है। श्रद्धालुओं का कहना है कि पुलिस और पंडा मिलकर उनसे अधिक पैसे वसूल रहे हैं, जिससे उनमें आक्रोश है। श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है।

    घंटों से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं में गहरा रोष व्याप्त है।

    जागरण संवाददाता, (व‍िन्ध्याचल) मीरजापुर। माँ व‍िन्ध्यवासिनी धाम में दर्शन-पूजन के लिए बड़ी संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन इन दिनों मंदिर परिसर में पुलिसकर्मियों और प्रभावशाली पंडों की कथित मिलीभगत को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं।

    सूत्रों के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी प्रभावशाली पंडों के साथ मिलकर कथित नकली वीआईपी को वीआईपी गेट से विशेष प्रवेश दिला रहे हैं। इसके लिए वे जनरल लाइन में खड़े श्रद्धालुओं को रोककर पीछे कर देते हैं, जिससे घंटों से इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं में गहरा रोष व्याप्त है।

    तीर्थपुरोहित तरुण पाण्डेय, बादल मिश्र और मोहित मिश्र ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में लगे कुछ पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। “अगर अधिकारी गंभीरता से जांच करा लें, तो पूरा खेल सामने आ जाएगा कि मंदिर में क्या चल रहा है,”।

    गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व भी नंबर-1 निकास द्वार पर इसी तरह की कार्यप्रणाली को लेकर श्रद्धालुओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की थी। लगातार बढ़ रही शिकायतों से यह मुद्दा फिर गरमाने लगा है और लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो वे व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। वहीं श्रद्धालुओं की ओर से आए द‍िन इस तरह की व्‍यवस्‍था पर आरोप लगाया जा रहा है। 