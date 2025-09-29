मीरजापुर के ग्लेनहिल स्कूल में विजयादशमी पर्व के उपलक्ष्य में रामलीला मंचन व रावण दहन

मीरजापुर ज‍िले के चुनार क्षेत्र स्‍थ‍ित द ग्लेनहिल स्कूल में विजयादशमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। रामलीला का मंचन किया गया जिसमें राम लक्ष्मण और सीता के चरित्रों को दर्शाया गया। रावण दहन किया गया और स्वच्छता अभियान चलाया गया।

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर) । द ग्लेनहिल स्कूल चुनार में रविवार को विजयादशमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हुए रंगारंग और आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सुबह से ही विद्यालय परिसर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। रंग-बिरंगे झंडे, सजावटी फूल और दीपों से सजा प्रांगण बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए उत्साह का केंद्र बन गया।

कार्यक्रम की शुरुआत रामलीला के जीवंत मंचन से हुई। कक्षा 6 की अधिनी ने भगवान राम की भूमिका निभाई, यशाचे ने लक्ष्मण की भूमिका में राम के साथ भावपूर्ण संवाद किए। कक्षा 4 की यशस्वी ने सीता के भावों और दृढ़ निश्चय को अभिव्यक्त किया, वहीं कक्षा 5 के नमन ने हनुमान की भूमिका निभाते हुए अपनी उर्जा और अद्भुत अभिनय से सभी का मन मोह लिया। उनके संवाद और अभिनय इतने प्रभावशाली थे कि दर्शक बार-बार तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें प्रोत्साहित करते रहे।

रामलीला के बाद रावण का पुतला दहन किया गया। जैसे ही अग्नि में रावण जलता गया, विद्यार्थी और शिक्षक सभी ने एक साथ बुराई पर अच्छाई की विजय का जयघोष किया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर रैली निकाली और आसपास के क्षेत्र की सफाई की। प्रधानाचार्य दिलीप कुमार मिश्रा ने सभी विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने और अभियान में सक्रिय भागीदारी की शपथ दिलाई।

विजयादशमी पर्व पर माता दुर्गा के विभिन्न रूपों में सजी कन्याओं ने अपने वक्तव्य और अभिनय से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों ने ‘अई गिरी नंदिनी’ गीत की प्रस्तुति दी और रंगीन परिधानों में डांडिया नृत्य कर कार्यक्रम का आनंद दोगुना किया। अभिभावक बच्चों के उत्साह और कला कौशल को देखकर मुस्कुराते रहे और बार-बार बच्चों की प्रशंसा करते नजर आए। कई अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने पहली बार इतना जीवंत और सजीव विजयादशमी उत्सव देखा।

मंच संचालन की जिम्मेदारी रश्मि शर्मा और इम्तियाज ने संभाली। दोनों ने कार्यक्रम को पूरी तरह व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में सांस्कृतिक चेतना, टीम वर्क और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। स्कूल में आयोजित विजयादशमी उत्सव ने सभी के लिए एक यादगार अनुभव प्रस्तुत किया।