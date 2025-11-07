विंध्याचल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के स्वागत की तैयारी पूरी, आवागमन का समय निर्धारित

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। वाराणसी से खजुराहो को जाने वाली आठ कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर शनिवार को सुबह दस बजे ठहराव होगा। इसके स्वागत के लिए रेल प्रशासन ने तैयारी पूर्ण कर ली गई है। पहला दिन होने के कारण ट्रेन से विशिष्टजन, गणमान्य व जनप्रतिनिधियों के अलावा छात्र-छात्राओं को यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए रेलवे की ओर से सभी को सोवेनियर टिकट जारी किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आठ नवंबर को सुबह आठ कोच वाली वाराणसी से खजुराहो को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का बनारस रेलवे स्टेशन से उद्धाटन करेंगे। यह ट्रेन गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिनों तक अनवरत चलेगी। यह ट्रेन सुबह 5:25 बजे कैंट स्टेशन से चलेगी और विंध्याचल स्टेशन पर छह बजकर 55 मिनट पर आएंगी। दो मिनट रुकने के बाद छह बजकर 57 मिनट पर आगे के लिए प्रस्थान कर जाएंगी। इसके बाद दोपहर एक बजकर दस मिनट पर खजुराहो पहुंचेगी।