सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही पैसा, मगर युवाओं का आरोप- कागज पूरा होने के बाद भी किया जा रहा परेशान

जागरण संवाददाता, राजगढ़ (मीरजापुर)। विकास खंड के नदिहार बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के तहत युवाओं को दिए जाने वाले पांच लाख रुपये का लोन व प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के तहत दिए जाने वाले लोन को लेकर शाखा प्रबंधन द्बारा लापरवाही की जा रही है। युवाओं का आरोप है कि बार-बार कागजात में कमी दिखाकर शाखा प्रबंधक लोन देने से इनकार कर रहे हैं। पात्रों को बैंक से निराशा मिल रही है।

क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रदेश सरकार लोन देने की प्रक्रिया को आसान कर युवाओं को अधिक से अधिक लोन उपलब्ध कराके रोजगार से जोड़ने में लगी है। वहीं बैंककर्मी इस योजना को उतना कठिन बना दिए है।