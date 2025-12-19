Language
    सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही पैसा, मगर युवाओं का आरोप- कागज पूरा होने के बाद भी किया जा रहा परेशान

    By Anand Swaroop Chaturvedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    मीरजापुर के नदिहार बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और विश्वकर्मा योजना के तहत लोन देने में लापरवाही का आरोप है। युवाओं का कहन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, राजगढ़ (मीरजापुर)। विकास खंड के नदिहार बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के तहत युवाओं को दिए जाने वाले पांच लाख रुपये का लोन व प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के तहत दिए जाने वाले लोन को लेकर शाखा प्रबंधन द्बारा लापरवाही की जा रही है। युवाओं का आरोप है कि बार-बार कागजात में कमी दिखाकर शाखा प्रबंधक लोन देने से इनकार कर रहे हैं। पात्रों को बैंक से निराशा मिल रही है।

    क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रदेश सरकार लोन देने की प्रक्रिया को आसान कर युवाओं को अधिक से अधिक लोन उपलब्ध कराके रोजगार से जोड़ने में लगी है। वहीं बैंककर्मी इस योजना को उतना कठिन बना दिए है।

    क्षेत्र के अमन कुमार सिंह, सीता बहार, शिवशंकर व प्रिंस आदि युवाओं ने आरोप लगाते हुए बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के तहत आन लाइन आवेदन दो माह से किया गया है। बैंक पर जाने पर कागजात में कमी दिखाकर बैंक कर्मी वापस कर दे रहे हैं। बैंक कर्मियों के द्बारा बताया जाता है कि पात्र के श्रेणी में नहीं है। इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक नदिहार के शाखा प्रबंधक जितेंद्र ने बताया कि आवेदकों के द्बारा कोटेशन गलत दिया जा रहा है। जिससे लोन रद कर दिया जा रहा है।