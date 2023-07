UP News: वज्रपात से पूर्वांचल में दो युवकों और 29 मवेशियों की मौत, दंपती समेत पांच झुलसे

उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में पिछले चौबीस घंटे के दौरान अलग-अलग स्थानों पर हुए वज्रपात से दो युवकों की मौत हो गई जबकि दंपती संग पांच लोग झुलस गए। 28 मवेशियों की जान चली गई और तीन पशु झुलस गए। हलिया क्षेत्र के नदना ग्राम पंचायत के पड़री गांव निवासी 38 वर्षीय बिंदू गुर्जर शनिवार को भोर में घर के बाहर लघुशंका करने निकले थे।

वज्रपात से पूर्वांचल में दो युवकों और 29 मवेशियों की मौत, दंपती संग पांच झुलसे

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में पिछले चौबीस घंटे के दौरान अलग-अलग स्थानों पर हुए वज्रपात से दो युवकों की मौत हो गई जबकि दंपती संग पांच लोग झुलस गए। 28 मवेशियों की जान चली गई और तीन पशु झुलस गए। हलिया क्षेत्र के नदना ग्राम पंचायत के पड़री गांव निवासी 38 वर्षीय बिंदू गुर्जर शनिवार को भोर में घर के बाहर लघुशंका करने निकले थे। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। धमाके की आवाज सुन स्वजन की नींद खुली। घर के बाहर जाकर देखा तो बिंदू गिरे पड़े थे। वज्रपात से दंपति झुलसे स्वजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया ले गए जहां डा. अभिषेक जायसवाल ने युवक को मृत घोषित कर दिया। हलिया क्षेत्र के नदना गांव निवासी 55 वर्षीय राजेंद्र और उनकी पत्नी 52 वर्षीय चिरौंजी देवी शुक्रवार रात खाना खाने के बाद अपने कच्चे मकान के बरामदे में सो रही थीं। देर रात बारिश के दौरान खपरैल के मकान पर वज्रपात होने से दंपती आंशिक रूप से झुलस गए। वहीं संतनगर के ककरद निवासी अंगनू चौहान वज्रपात से झुलस गए। राहकला के घोघिया में सेवालाल पाल की दो भैंस की मौत हो गई। लेदुकी के 54 वर्षीय रामयज्ञ व 52 वर्षीय कमला ग्राम सचिवालय के बगल स्थित सिवान में सोए थे कि वज्रपात से झुलस गए। वहीं एक भैंस की मौत हो गई। रामपुर के शिव प्रसाद धरकार का बैल भी मर गया।

Edited By: Abhishek Pandey