UP: भूत-प्रेत के चक्कर में खूनी खेल, मां ने दो बेटों को गला घोंटकर मारा फिर खुद को उतारा मौत के घाट
उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना में, एक मां ने अंधविश्वास के चलते अपने दो बेटों की गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर स्वयं भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला भूत-प्रेत के चक्कर में पड़ी थी। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कछवां थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी हरिश्चंद्र बिंद की पत्नी संगीता ने भूत-प्रेत के चक्कर में शनिवार की शाम अपने दो बेटों चार वर्षीय शिवांश और दो वर्षीय शुभंकर के मुंह में कपड़ा ठूसकर गला घोंटने के बाद पलंग पर लेटा दिया। यही नहीं उनके हाथ पैर बांध दिए थे।
इसके बाद खुद पंखे से फंदा लगाकर लटक गई। जानकारी होते ही क्षेत्र मेे सनसनी फैल गई। स्वजन व मायके वाले पहुंच गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सीओ सदर अमर बहादुर व थानाध्यक्ष कछवां अमरजीत चौहान के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन की।
मकान का दर्वाजा अंदर से था बंद
पति हरिश्चंद्र ने बताया कि शनिवार को सुबह घर से बाजार के लिए निकल गया था। जब शाम घर आया तो कच्चे मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। पीटकर खोलवाने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो सोचा सभी सो रहे हैं। वहीं कुछ देरबाद बीतने पर पुनः दरवाजा पीटा फिर भी कोई जवाब नहीं मिला।
टीनशेड के झरोखे से देखा तो बच्चे सो रहे थे और पंखा चल रहा था। देरशाम हो जाने पर दरवाजा पुनः पीटने लगा जब नहीं खुला तो दरवाजा तोड़कर अंदर गया तो संगीता फंदे से झूल रही है और दोनों बच्चे मृत पड़े थे। घटनास्थल पर पहुंची फारेंसिंक टीम भी जांच-पड़ताल की। पति ने बताया कि दो माह बाद संगीता अपने मायके चंदौली से शुक्रवार को घर आई थी। बताया कि भूत-प्रेत के चक्कर को लेकर वह परेशान रहती थी।
