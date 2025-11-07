Language
    यूपी में सरकारी विभागों पर 39.21 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया, इन ऑफिसों को भेजा गया नोटिस 

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का 39.21 करोड़ रुपये का बिल बकाया है, जिसके चलते ऊर्जा विभाग ने संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस विभाग जैसे विभागों को जल्द से जल्द बकाया राशि जमा करने के लिए कहा गया है। ऊर्जा विभाग ने बकाया राशि जमा न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    सरकारी विभागों पर 39.21 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया।

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। बिजली विभाग ने आधा दर्जन सरकारी विभागों पर बकाया चल रहे 39 करोड़, 21 लाख, 855 रुपये का बिल जमा नहीं करने पर नोटिस भेजा है। चेतावनी दी है कि एक सप्ताह के अंदर बकाए बिल जमा नहीं किए गए तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे।

    अधिशासी अभियंता नगर मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लालडिग्गी स्थित ईओ कार्यालय पर 52 लाख, 97 हजार, 570 रुपये, बाण सागर कालोनी पर 49 लाख, 42 हजार, 275 रुपये, डंगहर स्थित नलकूप विभाग 47 लाख, 48 हजार, 849 रुपये बकाए है।

    वहीं, डीपीआरओ विभाग पर 44 लाख, 50 हजार, 406 रुपये, चीफ मेडिकल अफसर आफिस पर 40 लाख, 91 हजार, 784 रुपये, सचिव विंध्याचल पर 35 लाख, 42 हजार, 581 रुपये, तहसीलदार सदर के यहां 34 लाख, 90 हजार, 436 रुपये बकाया है।

    वहीं, बीएसएनएल ऑफिस पर 34 लाख, 14 हजार, 875 रुपये, कलेक्ट्रेट आफिस पर 26 लाख, 60 हजार, 245 रुपये, कर्मचारी राज्य औषधालय पर 23 लाख, 85 हजार, 834 रुपये बिजली बिल बकाया है। इनको नोटिस भेजकर एक सप्ताह के अंदर बकाए बिल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। बिल जमा न करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा।

    कल पांच घंटे बाधित रहेगी नगर की बिजली

    मीरजापुर में नगर में विद्युत खंभा व तार लगाने का कार्य किया जाएगा। इसके चलते नौ नवंबर को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक विद्युत उपकेंद्र सखौरा, अक्सौली प्रथम व द्वितीय, बरजीमुकुंदपुर, डंगहर, रेलवे तथा कनौरा पोषकों का शटडाउन रहेगा। यह जानकारी अधिशासी अभियंता नगर मनीष कुमार श्रीवास्तव ने दी।