यूपी में सरकारी विभागों पर 39.21 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया, इन ऑफिसों को भेजा गया नोटिस 

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। बिजली विभाग ने आधा दर्जन सरकारी विभागों पर बकाया चल रहे 39 करोड़, 21 लाख, 855 रुपये का बिल जमा नहीं करने पर नोटिस भेजा है। चेतावनी दी है कि एक सप्ताह के अंदर बकाए बिल जमा नहीं किए गए तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिशासी अभियंता नगर मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि लालडिग्गी स्थित ईओ कार्यालय पर 52 लाख, 97 हजार, 570 रुपये, बाण सागर कालोनी पर 49 लाख, 42 हजार, 275 रुपये, डंगहर स्थित नलकूप विभाग 47 लाख, 48 हजार, 849 रुपये बकाए है।

वहीं, डीपीआरओ विभाग पर 44 लाख, 50 हजार, 406 रुपये, चीफ मेडिकल अफसर आफिस पर 40 लाख, 91 हजार, 784 रुपये, सचिव विंध्याचल पर 35 लाख, 42 हजार, 581 रुपये, तहसीलदार सदर के यहां 34 लाख, 90 हजार, 436 रुपये बकाया है।

वहीं, बीएसएनएल ऑफिस पर 34 लाख, 14 हजार, 875 रुपये, कलेक्ट्रेट आफिस पर 26 लाख, 60 हजार, 245 रुपये, कर्मचारी राज्य औषधालय पर 23 लाख, 85 हजार, 834 रुपये बिजली बिल बकाया है। इनको नोटिस भेजकर एक सप्ताह के अंदर बकाए बिल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। बिल जमा न करने पर कनेक्शन काट दिया जाएगा।