    मीरजापुर में कोहरे के चलते पेड़ से टकराया ट्रक, चालक घायल

    By Anand Swaroop Chaturvedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:09 PM (IST)

    मीरजापुर के अहरौरा-जमुई मुख्यमार्ग पर सोनपुर घाटी के पास कोहरे के कारण एक ट्रक पेड़ से टकरा गया, जिससे चालक घायल हो गया। ट्रक अहरौरा से जमुई जा रहा था ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अहरौरा (मीरजापुर)। क्षेत्र के अहरौरा-जमुई मुख्यमार्ग पर स्थित सोनपुर घाटी के पास कोहरे के चलते अहरौरा से जमुई जा रहा ट्रक रोड किनारे स्थित पेड़ से टकरा गया। हादसे में ट्रक के परखच्चे उड़ने के साथ चालक घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल ले गए, जहां से अन्यत्र रेफर कर दिया गया।

    इस संबंध उप निरीक्षक मुनीराम यादव ने बताया कि सोनभद्र के मधुपुर के मुबारकपुर निवासी चालक श्रीराम मौर्य ट्रक पर गिट्टी लोड करने के लिए अहरौरा से भगवती देई पहाड़ी में जा रहे थे। कोहरे के कारण अहरौरा-जमुई मार्ग पर सोनपुर घाटी के पास सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से ट्रक समेत टकरा गया।