मीरजापुर में कोहरे के चलते पेड़ से टकराया ट्रक, चालक घायल

जागरण संवाददाता, अहरौरा (मीरजापुर)। क्षेत्र के अहरौरा-जमुई मुख्यमार्ग पर स्थित सोनपुर घाटी के पास कोहरे के चलते अहरौरा से जमुई जा रहा ट्रक रोड किनारे स्थित पेड़ से टकरा गया। हादसे में ट्रक के परखच्चे उड़ने के साथ चालक घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल ले गए, जहां से अन्यत्र रेफर कर दिया गया।