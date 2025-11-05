Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिर्जापुर: चुनार स्टेशन पर बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 6 श्रद्धालुओं की मौत

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:38 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के चुनार स्टेशन पर हावड़ा-कालका मेल ट्रेन की चपेट में आने से छह श्रद्धालुओं की दुखद मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब श्रद्धालु रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, जो रेलवे प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह बड़ा हादसा हुआ। रेल लाइन पार करते समय हावड़ा-कालका मेल ट्रेन की चपेट में आने से छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसा के शव क्षत-विक्षत हो गए, जिन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने शवों के टुकड़े इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनभद्र की ओर से आने वाली गोमो-प्रयागराज बरवाडीह पैसेंजर ट्रेन सुबह करीब सवा नौ बजे प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंची। उसमें सवार श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए चुनार आए थे। प्लेटफार्म नंबर चार पर उतरने के बाद वह विपरीत दिशा में प्लेटफार्म नंबर तीन की ओर जाने के लिए रेल लाइन पार करने लगे।

    1001300693

    इसी दौरान थ्रू जा रही कालका मेल की चपेट में आ गए। हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। जीआरपी व आरपीएफ मृतकों की पहचान कराने में जुटी है।

    1001300699

    एएनआई के मुताबिक इंडियन रेलवे ने कहा, ट्रेन नंबर 13309 चोपन - प्रयागराज एक्सप्रेस चुनार स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4 पर पहुंची। कुछ यात्री गलत साइड से उतर गए और मेन लाइन से ट्रैक पार कर रहे थे, जबकि फुट ओवर ब्रिज मौजूद था। ट्रेन नंबर 12311 नेताजी एक्सप्रेस मेन लाइन से गुजर रही थी जिससे तीन-चार लोग चपेट में आ गए।  