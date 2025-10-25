Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जिले में ट्रेन की चपेट में आने से युवक समेत दो की दर्दनाक मौत, रेलवे ट्रेक पार करते समय हुआ हादसा

    By Prashant Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:14 PM (IST)

    मीरजापुर में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक सहित दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अलग अलग घटनाओं में ट्रेन की चपेट में आने से युवक सहित दो की मौत।

    जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। चुनार कोतवाली क्षेत्र के भग्गल की मड़ई के पास स्थित रेलवे ट्रैक से 21 वर्षीय युवक का क्षत-विक्षत शव पुलिस ने बरामद किया। उसकी पहचान शनिवार को मीरजापुर पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे चंदौली के थाना अलीनगर थाना क्षेत्र बिछड़ी गांव के रहने वाले पिता रमेश ने अपने पुत्र राहुल के रूप में की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हल्का दारोगा सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार की रात शव मिलने के बाद उसके पास मिले आधार कार्ड के जरिए उसके स्वजन को सूचना दी गई। शनिवार को पिता मीरजापुर पहुंचे और पहचान की। बताया कि राहुल ई-रिक्शा चलाता था और गुरुवार को घर से निकला था। इसका ई-रिक्शा देहात कोतवाली क्षेत्र में नहर के पास बरामद हुआ है।

    वहीं, दूसरी घटना में चुनार कोतवाली क्षेत्र के भरेहठा गांव के सामने रेलवे ट्रैक पर किसी ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। शव की पहचान ग्रामीणों ने 50 वर्षीय छोटूराम निवासी भरेहठा के रूप में की।

    बताया कि वह रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, उसी समय किसी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। शव को पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए मीरजापुर भेज दिया। कजरहट चौकी प्रभारी आशुतोष शुक्ल ने बताया कि रेलवे द्वारा भेजे गए मेमो पर शव को हाबड़ा-दिल्ली ट्रैक डाउन लाइन पर से बरामद किया गया।

    मृतक के तीन पुत्र रोशन, गुलाब और आनंद व दो पुत्रियां हैं। जिनमें एक पुत्र व एक पुत्री का विवाह हो चुका है। मृतक के पुत्र गुलाब ने बताया कि उनके पिता मजदूरी करते थे।