जिले में ट्रेन की चपेट में आने से युवक समेत दो की दर्दनाक मौत, रेलवे ट्रेक पार करते समय हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। चुनार कोतवाली क्षेत्र के भग्गल की मड़ई के पास स्थित रेलवे ट्रैक से 21 वर्षीय युवक का क्षत-विक्षत शव पुलिस ने बरामद किया। उसकी पहचान शनिवार को मीरजापुर पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे चंदौली के थाना अलीनगर थाना क्षेत्र बिछड़ी गांव के रहने वाले पिता रमेश ने अपने पुत्र राहुल के रूप में की।

हल्का दारोगा सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार की रात शव मिलने के बाद उसके पास मिले आधार कार्ड के जरिए उसके स्वजन को सूचना दी गई। शनिवार को पिता मीरजापुर पहुंचे और पहचान की। बताया कि राहुल ई-रिक्शा चलाता था और गुरुवार को घर से निकला था। इसका ई-रिक्शा देहात कोतवाली क्षेत्र में नहर के पास बरामद हुआ है।

वहीं, दूसरी घटना में चुनार कोतवाली क्षेत्र के भरेहठा गांव के सामने रेलवे ट्रैक पर किसी ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। शव की पहचान ग्रामीणों ने 50 वर्षीय छोटूराम निवासी भरेहठा के रूप में की।

बताया कि वह रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, उसी समय किसी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। शव को पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए मीरजापुर भेज दिया। कजरहट चौकी प्रभारी आशुतोष शुक्ल ने बताया कि रेलवे द्वारा भेजे गए मेमो पर शव को हाबड़ा-दिल्ली ट्रैक डाउन लाइन पर से बरामद किया गया।