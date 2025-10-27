मीरजापुर में गंगा स्नान के दौरान दो किशोरों की डूबने से मौत

जागरण संवाददाता (गैपुरा) मीरजापुर। निफरा गांव के गंगा घाट पर सोमवार दोपहर 12 बजे, स्नान करने गए पांच किशोरों में से दो डूब गए। स्‍थानीय लोगों ने बताया क‍ि विंध्याचल थाना क्षेत्र के इस घाट पर स्नान करते समय चार किशोर गंगा में डूबने लगे।

स्थानीय नाविक लाऊ निषाद ने तत्परता दिखाते हुए नाव का लग्गा फेंककर शिवम् पाण्डेय (25), शिवम् शर्मा (17) और सोम पाण्डेय (11) को बचा लिया, लेकिन ओम पाण्डेय (16) और अनुराग सरोज (17) लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों में कोहराम छा गया। स्थानीय लोग और परिजन घाट पर पहुंचकर लापता किशोरों की तलाश में जुट गए। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पाण्डेय ने स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर खोजबीन शुरू कराई और एसडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया।

गांव के लोग इस घटना से गहरे सदमे में हैं। स्थानीय निवासी और परिजन लगातार गंगा में लापता किशोरों की तलाश कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक खोजबीन जारी थी। इस घटना ने न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। गंगा स्नान के दौरान सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को इस घटना ने एक बार फिर उजागर किया है।