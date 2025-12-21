Language
    निकुंज कामरा और आरुषि गंभीर की भावपूर्ण प्रस्तुतियों से वातावरण भक्तिरस से सराबोर

    By gurpreet singh shammiEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:39 PM (IST)

    श्रीराधा-माधव के रसमय संकीर्तन से गूंज उठा सुरभि का रामबाग प्रकल्प, देशज दिवस का संगीतमय शुभारंभ।

    जागरण संवाददाता चुनार (मीरजापुर)। सुरभि शोध संस्थान के रामबाग प्रकल्प में श्रीराधादृमाधव के भजनों की मधुर स्वरलहरियों के बीच आठ दिवसीय देशज दिवस समारोह का भव्य व संगीतमय शुभारंभ हुआ। रविवार की शाम प्रथम दिवस रसमय संकीर्तन कार्यक्रम में दिल्ली से पधारीं सुप्रसिद्ध भजन गायिकाएं निकुंज कामरा एवं आरुषि गंभीर ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से पूरे वातावरण को भक्तिरस में सराबोर कर दिया।

    मिर्गी जागरूकता शिविर में लगभग 250 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निश्शुल्क दवाएं दी गई। वहीं फूड फेस्टिवल में उत्तरपूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों के बच्चों ने अपने पारंपरिक भोजन का प्रदर्शन किया। जिसका लोगों ने चाव से स्वाद चखा। इससे पूर्व पारंपरिक गौ पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता रही।

    संध्या कालीन संकीर्तन में निकुंज कामरा के जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा.... और हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं... जैसे भजनों ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। वहीं आरुषि गंभीर की मधुर वाणी में प्रस्तुत सोचा कभी नहीं था, बदलेंगे दिन हमारे... भजन ने श्रोताओं के अंतर्मन को गहराई से स्पर्श किया और मानो वृंदावन की अनुभूति सजीव हो उठी।

    सुरभि शोध संस्थान द्वारा आयोजित मिर्गी जागरूकता शिविर में वाराणसी के प्रख्यात चिकित्सक डा. एसके पोद्दार व डा. श्रीकांत पोद्दार की टीम ने लगभग 250 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निश्शुल्क दवाएं उपलब्ध कराईं। कार्यक्रम में आरएसएस के प्रचारक स्वांत रंजन, नरनारायण जालान, सूर्यकांत जालान, आकाश मोदी, रमेश टेकरीवाल, राजकुमार केजरीवाल, आनंद केजरीवाल, पवन अग्रवाल, प्यारेकृष्ण अग्रवाल, गोपाल तुलस्यान, दीपक सिंह, अमित चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में गणमान्यजन व श्रद्धालु उपस्थित रहे।