जागरण संवाददाता, मीरजापुर। चुनार स्टेशन पर पहुंचे समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव कुमार गौड़ ने घटना की जानकारी डीएम से ली। उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि घटना कैसे हुई। प्रदेश सरकार मृतकों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। जांच के दौरान यदि किसी की लापरवाही सामने आई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और सीआरओ देवेंद्र प्रताप सिंह से भी रेल अध‍िकार‍ियों और मृतकों के परि‍जनों से बातचीत की और उन्‍हें हर संभव मदद का आश्‍वासन द‍िया।

दरअसल बुधवार को सोनभद्र की ओर से आने वाली गोमो-प्रयागराज बरवाडीह पैसेंजर ट्रेन लगभग सवा नौ बजे प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंची। इसमें सवार श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए चुनार आए थे।

प्लेटफार्म नंबर चार पर उतरने के बाद श्रद्धालु विपरीत दिशा में प्लेटफार्म नंबर तीन की ओर लाइन पार करने लगे, तभी थ्रू जा रही कालका मेल की चपेट में आ गए। इस हादसे के बाद स्टेशन पर अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई। जीआरपी और आरपीएफ ने मृतकों की पहचान करने के साथ ही शव के टुकड़ों को बटोर कर पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेज द‍िया।