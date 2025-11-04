Language
    मीरजापुर में देव दीपावली पर आस्था की दीपमाला से झिलमिलाएगा मां गंगा का तट

    By Gurpreet singh shammiEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    मीरजापुर में देव दीपावली पर गंगा तट दीपों से जगमगाएगा। वाराणसी की तर्ज पर आयोजन होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। गंगा घाटों की विशेष सफाई की जाएगी और दीपदान का महत्व रहेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गंगा आरती का भी आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे।

    चुनार क्लब द्वारा आयोजित देव दीपावली उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

    जागरण संवाददाता, चुनार (मीरजापुर)। देवों की दीपावली पर मंगलवार की शाम मां गंगा का आंचल आस्था और प्रकाश की अद्भुत छटा से झिलमिलाने को तैयार है। ऐतिहासिक बालूघाट स्थित साहित्य संत धाम पर चुनार क्लब द्वारा आयोजित देव दीपावली उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

    घाट पर हजारों दीपों की श्रृंखला, विद्युत झालरों की जगमगाहट और युवाओं की सृजनशीलता इस बार आयोजन को विशेष बना रही है। सोमवार की रात तक घाट पर रंगोलियों, वाल पेंटिंग और प्रकाश सज्जा का कार्य अंतिम रूप ले चुका था। हर ओर उमंग, ऊर्जा और समर्पण का वातावरण है, जिसमें युवाओं की आस्था और रचनात्मकता दोनों झलक रही हैं।

    चुनार क्लब के इस भव्य आयोजन में इस बार ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘मिशन शक्ति’ को थीम के रूप में रखा गया है, जिसके माध्यम से सामाजिक चेतना और नारी शक्ति का संदेश दिया जा रहा है। घाट की सीढ़ियों और दीवारों पर विंध्य गुरुकुल कालेज के फाइन आर्ट्स विभाग के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक रंगोलियां और चित्र रचे हैं।

    घाट की दीवार पर देश की वीर महिला सैन्य अधिकारियों के प्रतिरूप आकर्षण का केंद्र बने हैं, तो वहीं प्राचीन पीपल वृक्ष और उसका चबूतरा मनमोहक प्रकाश सज्जा से आस्था का केंद्र बन चुका है। जन सहयोग से स्थापित स्थायी ‘आई लव चुनार’ सेल्फी प्वाइंट इस वर्ष की देव दीपावली को नई पहचान देने को तैयार है। सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस आयोजन की तैयारियों में युवाओं की टोली दिन-रात जुटी है।

    संयोजक ई. सर्वेश सिंह और समर्थ सिंह पटेल के नेतृत्व में मानस सिंह, निखिल कुमार, वीर सिंह पटेल, प्रदीप जायसवाल, ऋतुराज विश्वकर्मा, एलेक्स बंटी, पिंटू गुप्ता, बच्चा सेठ, गौतम जायसवाल और पुलकित सिंघल सहित अन्य युवाओं ने पूरे आयोजन को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घाट परिसर को रोशनी की रंगीन परतों से सुसज्जित किया गया है, जो गंगा आरती के समय अलौकिक आभा बिखेरेगा।

    आयोजन में इस वर्ष लेजर लाइट शो, लाइट एंड साउंड प्रस्तुति और भगवान शिव की योग मुद्रा पर आधारित ‘योगी सेल्फी’ जैसे नवीन प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जो दर्शकों को नवीनता और अध्यात्म का समन्वित अनुभव कराएंगे। चुनार का यह बालूघाट एक बार फिर दीपों की पंक्तियों, भक्तिमय संगीत और श्रद्धा की तरंगों से आलोकित होगाकृजहां हर दीपक केवल प्रकाश ही नहीं, बल्कि गंगा और संस्कृति के प्रति समर्पण का प्रतीक बनेगा।