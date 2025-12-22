मीरजापुर में युवती के साथ दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोपित दस माह बाद गिरफ्तार

जागरण संवाददाता चुनार (मीरजापुर)। थाना अदलहाट क्षेत्र के एक गांव में करीब दस माह पूर्व पीड़िता के भोजन में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने तथा घटना का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने के मामले में चुनार पुलिस ने राजस्थान के रहने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

यह गिरफ्तारी सोमवार की सुबह मीरजापुर स्थित राबर्ट्सगंज तिराहे उपनिरीक्षक नरेंद्र यादव व उनकी टीम द्वारा की गई। घटना के संबंध में पीड़िता ने 5 फरवरी 2025 को अदलहाट थाने में एक स्त्री और एक पुरुष के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने इसकी विवेचना चुनार पुलिस को सौंप दी थी।