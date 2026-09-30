जागरण संवाददाता, ड्रमंडगंज (मीरजापुर)। पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा वीडियो जारी कर दिए गए वक्तव्य व दैनिक जागरण के बुधवार के अंक में "उदासीनता की भेंट चढ़ा लहुरियादह में स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय"नामक शीर्षक से प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित किए जाने के बाद जिला प्रशासन जागा।

बुधवार दोपहर बारह बजे के करीब बीइओ हलिया प्रकाश चंद्र यादव ग्राम प्रशासक कौशलेंद्र कुमार गुप्ता टीम के साथ लहुरियादह गांव में विद्यालय निर्माण हेतु चयनित किए गए स्थल पर पहुंचे।बीइओ की मौजूदगी में विद्यालय के लिए आवंटित भूमि की मापी व चिन्हांकन करवाया गया। विद्यालय का निर्माण प्राथमिक विद्यालय लहुरियादह के प्रधानाध्यापक गंगा शंकर ओझा की देखरेख में किया जाएगा।

वर्ष 2023 में लहुरियादह गांव में निरीक्षण के दौरान ग्रामीण देवकली ने बच्चों की शिक्षा को लेकर गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल से मांग की थी। दिव्या मित्तल के प्रयासों से लहुरियादह गांव में वर्ष 2024 में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुआ था। वहीं विद्यालय निर्माण हेतु अगस्त 2025 में शासन से धनराशि भी जारी कर दी गई थी। लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते विद्यालय निर्माण कार्य शुरू नही हो पाया था।