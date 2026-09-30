पूर्व IAS दिव्या मित्तल के चुनाव लड़ने पर ओमप्रकाश राजभर ने उठाए सवाल, मीरजापुर में बढ़ी राजनीतिक हलचल
पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी पर सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने उनकी कमाई को ...और पढ़ें
HighLights
पूर्व IAS दिव्या मित्तल चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में।
ओमप्रकाश राजभर ने दिव्या मित्तल की कमाई पर सवाल उठाए।
मीरजापुर में दिव्या मित्तल की लोकप्रियता और आरोपों से हलचल।
जागरण संवाददाता, मीरजापुर। पूर्व आइएएस अधिकारी दिव्या मित्तल, जिन्होंने हाल ही में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली है, अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। इस संदर्भ में सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर द्वारा लगाए गए आरोपों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। एक वायरल वीडियो में ओमप्रकाश राजभर ने दिव्या मित्तल के चुनाव लड़ने के इरादे पर सवाल उठाते हुए उनकी कमाई को लेकर टिप्पणी की है।
दिव्या मित्तल की मीरजापुर में डीएम के रूप में कार्यकाल के दौरान उनकी कार्यशैली और जनता के प्रति उनकी छवि को लेकर कई चर्चाएं होती रही हैं। उनके कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे मुद्दे उठे थे, जिनसे सत्ता में बैठे लोगों और सहयोगी दलों के बीच उनकी छवि को लेकर असंतोष प्रकट हुआ था। उन्हें पद से हटाए जाने के बाद भी मीरजापुर में उनकी लोकप्रियता बनी रही, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे जनता के बीच एक मजबूत पहचान बना चुकी हैं।
दिव्या मित्तल ने मां विंध्यवासिनी के जन्मोत्सव के दिन अपने इस्तीफे का निर्णय लेकर सभी को चौंका दिया। उनके इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ओमप्रकाश राजभर की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई है, जहां लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि राजभर खुद बिना पैसे के चुनाव कैसे लड़ते रहे हैं।
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दिव्या मित्तल के समर्थकों ने ओमप्रकाश राजभर की इस टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना की है। वहीं, मीरजापुर में लहुरियादह क्षेत्र में स्कूल की मांग को लेकर दिव्या मित्तल द्वारा जारी किए गए वीडियो के बाद प्रशासनिक सक्रियता बढ़ गई है। प्रशासनिक टीम ने मौके पर जाकर पैमाइश भी शुरू कर दी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दिव्या मित्तल की आवाज़ को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।
दिव्या मित्तल के चुनावी मैदान में उतरने की अटकलों के बीच ओमप्रकाश राजभर की टिप्पणी को राजनीतिक वार के रूप में देखा जा रहा है। यह स्पष्ट है कि दिव्या मित्तल की छवि और उनके कार्यों ने उन्हें एक मजबूत राजनीतिक स्थिति में ला खड़ा किया है।
इस प्रकार, दिव्या मित्तल की चुनावी तैयारी और ओमप्रकाश राजभर के आरोपों ने मीरजापुर की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिव्या मित्तल अपने चुनावी अभियान में किस प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करती हैं और क्या वे अपनी लोकप्रियता को चुनावी सफलता में बदलने में सफल होंगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिव्या मित्तल की छवि और उनके कार्यों का प्रभाव आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं, ओमप्रकाश राजभर की टिप्पणियों ने इस चुनावी माहौल को और भी रोचक बना दिया है।
इस प्रकार, मीरजापुर की राजनीति में दिव्या मित्तल और ओमप्रकाश राजभर के बीच का यह विवाद आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। सभी की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि दिव्या मित्तल अपने चुनावी अभियान में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करेंगी और क्या वे अपने समर्थकों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी।
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