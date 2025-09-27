मीरजापुर में टैंकर ने महिला व उसकी नन्हीं भतीजी को रौंदा, दोनों की मौत और पति घायल

मीरजापुर में एक दर्दनाक हादसे में पेट्रोल से भरे टैंकर ने बाइक सवार महिला और उसकी भतीजी को कुचल दिया जिससे दोनों की मौत हो गई। महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। कटरा कोतवाली बरौंधा कछार के पास पेट्रोल भरे टैंकर ने बाइक सवार महिला और उसकी भतीजी को कुचल दिया जबकि उनके पति घायल हो गए। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि भतीजी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई।

घटना से आक्रोशित ग्रामीणाें ने मीरजापुर-सोनभद्र मार्ग को जाम कर दिया। स्वजन आरोपित चालक को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। करीब दो घंटे तक सड़क जाम करने से दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक नगर व सीओ सदर अमर बहादुर ने स्वजन को समझा बुझाकर जाम खुलवाया।

बताया गया कि लालगंज थाना क्षेत्र के बहुती बसैता गांव की रहने वाली मीरा देवी अपने देवर रोहित की बेटी दो वर्षीय परी की तबीयत खराब होने पर उसका इलाज कराने के लिए पति विनोद कुमार के साथ शनिवार को मेडिकल कालेज के अस्पताल आ रही थी।

बाइक सवार विनोद कुमार जैसे ही अपनी पत्नी मीरा व भतीजी परी को लेकर नगर के बरौंधा कछार के पास पहुंचे कि पीछे से पेट्रोल लेकर आ रहे टैंकर ने टक्कर मार दिया। इससे वे सड़क पर गिर गए। पहिये के नीचे आने के कारण मीरा देवी का सिर कुचल गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं दो वर्षीय भतीजी परी के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसे मंडलीय चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वहीं विनोद कुमार भी घायल हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना की तहरीर मिली है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टैंकर को भी पकड़ा गया है। चालक फरार है। उसकी तलाश चल रही है। उसे भी पकड़ लिया जाएगा।

विनोद को कोई बेटी नहीं होने पर छोटे भाई की बड़ी बेटी को लिया था गोद लालगंज के बहुती बसैता गांव के रहने वाले विनोद कुमार को दो बेटे हैं। उनको काेई बेटी नहीं थी। जबकि उनके छोटे भाई रोहित को तीन बेटियां थी। उसमें से बड़ी दो वर्षीय परी को उन्होंने गोद लिया। उसे अपनी बेटी का दर्जा देते हुए उसका पालन पोषण कर रहे थे।