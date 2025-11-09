Language
    डीएनए टेस्ट से प्रमोद के कंकाल की पुष्टि, परिजनों ने किया अंतिम संस्कार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:20 PM (IST)

    छह महीने पहले लापता हुए प्रमोद कुमार के कंकाल की डीएनए टेस्ट से पहचान हुई। परिजनों ने कंकाल का अंतिम संस्कार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार ने न्याय की मांग की है। डीएनए टेस्ट से पहचान होने के बाद परिवार को राहत मिली है।

    बोलेरो लूटने के लिए प्रमोद की चाकू से गला रेतकर लालगंज के बहुती जंगल में सात माह पूर्व की गई थी हत्या

    जागरण संवाददाता, पड़री (मीरजापुर)। हत्या के छह सात माह बाद डीएनए टेस्ट से मृतक प्रमोद का ही कंकाल होने की पुष्टि होने पर पड़री पुलिस ने रविवार की दोपहर स्वजन को कंकाल सौंप दिया। जिसके बाद परिवार के लोग प्रमोद गुप्ता के कंकाल को पड़री के कनौरा घाट पर ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया।

    बताया गया कि पड़री क्षेत्र के कम्हारी गांव निवासी अमित कुमार गुप्ता ने पड़री थाने में तहरीर दी कि दस अप्रैल 2025 को उसका छोटा भाई प्रमोद गुप्ता घर से अपनी बोलेरो लेकर विदाई कराने के लिए संतनगर क्षेत्र में निकला था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा। पुलिस ने चालक प्रमोद की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी।

    दो दिन बाद 14 अप्रैल को लालगंज थाना क्षेत्र के बहुती जंगल में एक नर कंकाल मिला। पुलिस की सूचना पर पहुंचे अमित ने नर कंकाल के पास मिले जूता, मोजा व टूटे मोबाइल से लापता छोटे भाई चालक प्रमोद के रूप में पहचान की। मृत प्रमोद के भाई ने चार नामजद के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

    घटना के खुलासे के लिए तीन टीम गठित की गई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि नामजद आरोपियों ने ही रुपये के लालच व बोलेरो लूटने के लिए प्रमोद की हत्या की है। पुलिस ने चार हत्यारोपियों को धर दबोचा। इममें तीनों आरोपित किशोर थे। दो आरोपित पड़री व एक देहात कोतवाली क्षेत्र के तथा एक मड़िहान क्षेत्र का निवासी था।

    पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर बाल सुधार गृह भेज दिया था। जबकि चौथे आरोपित मड़िहान थाना क्षेत्र के पथरौर निवासी दीपक पांडेय को जेल भेजा था। जिसकी जेल में 23 मई 2025 में प्रयागराज के मेडिकल कालेज में मौत हो गई थी।

    मृतक प्रमोद गुप्ता के कंकाल की पुष्टि के लिए डीएनए जांच के लिए सैंपल को लेकर लैब भेजा गया था, जिसपर रविवार को पुष्टि होने के बाद पुलिस ने स्वजन को उसका कंकाल वापस कर दिया। वहीं परिजनों ने बताया कि रविवार को मृतक प्रमोद गुप्ता के शव का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है ।