पौष पूर्णिमा के दूसरे दिन हजारों श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी के किए दर्शन पूजन, जयकारे से गूंज उठा धाम

जागरण संवाददाता, विंध्याचल (मीरजापुर)। पौष पूर्णिमा के दूसरे दिन रविवार को भी प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद विंध्यधाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान लगभग 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। वहीं घंटा-घड़ियाल व मां के जयकारे से धाम गूंजता रहा। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने प्रसाद स्वरूप् सिंदूर खरीदी।

प्रयागराज में माघ मेले में स्नान करने के बाद विंध्यधाम में हाजिरी लगाने की मान्यता है। इसी क्रम में माघी पूर्णिमा पर शनिवार को तो दो लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया था।

वहीं दूसरे दिन रविवार को सुबह से ही श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद ट्रेन व बसों तथा निजी साधनों से विंध्याचल पहुंचकर माता रानी का दर्शन पूजन किया।

साथ ही मंदिर परिसर में स्थापित मां दुर्गा, भगवान शंकर, मां सरस्वती, लाल भैरों व हनुमान जी के अलावा अन्य देवी देवताओं का दर्शन पूजन करने के बाद हवन कुंड की परिक्रमा की।

इस संबंध में मंदिर प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पौष पूर्णिमा के दूसरे दिन लगभग पचास हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया।