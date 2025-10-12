राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष समारोह, पथ संचलन से समाज को संदेश

जागरण संवाददाता, नारायणपुर (मीरजापुर)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनार जिला अंतर्गत नारायणपुर खंड के शेरपुर न्याय पंचायत में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में एक भव्य पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती शिशु मंदिर से हुई और यह नारायणपुर बाजार तक स्वयंसेवक अनुशासित पंक्तियों में चलते हुए पहुंचे।

पथ संचलन में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया और कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा एवं समाज के प्रति समर्पण की भावना का संदेश दिया। मुख्य वक्ता राम ललित सिंह महाविद्यालय प्रबंधक अनमोल सिंह ने स्वयंसेवकों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि राष्ट्र की सेवा ही सर्वाेच्च कार्य है और अनुशासन, समर्पण तथा सामाजिक जिम्मेदारी के मार्ग पर चलते हुए ही राष्ट्र की प्रगति संभव है।

उन्‍होंने कहा आरएसएस की स्थापना के मूल में ही रास्ट्र प्रेम है। ऐसे में सभी को राष्ट्र के उत्थान के विषय में सोचना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेवालाल ने की, जबकि जिला संघचालक गौतम, खंड संघचालक राम सकल और सह खंड संघचालक मेवालाल ने सभी स्वयंसेवकों को शताब्दी वर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भावना को आगे बढ़ाने का संदेश दिया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह आयोजन न केवल शताब्दी वर्ष को यादगार बनाने वाला रहा, बल्कि इससे युवाओं और स्थानीय समाज में संगठन की कार्यशैली, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना को भी जागृत किया गया। इस पथ संचलन के माध्यम से स्वयंसेवकों ने अनुशासन और संगठन के महत्व को उजागर किया और समाज में सकारात्मक संदेश का संचार किया।