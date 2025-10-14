बिना टिकट यात्रा करने वालों पर रेलवे प्रशासन की कड़ी नजर, स्टेशनों पर हो रही चेकिंग

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। अब ट्रेनों में बिना टिकट चलने के साथ प्लेटफार्म पर बेवजह घुमने वालों की खैर नहीं होगी। इसके लिए अभियान लगातार चलाया जाए रहा है। यह जानकारी उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक (एसीएम कोचिंग) दिनेश कुमार ने मंगलवार की सुबह ब्रह्मपुत्रा मेला 15657 ट्रेन को चेक करते हुए मीरजापुर पहुंचने पर दी।

इसके बाद तीनों प्लेटफॉर्मों के अलावा पार्सल घर, आरक्षित व अनारक्षित टिकट काउंटरों का जायजा लिया। अंत में एसएस कार्यालय में स्वच्छता को लेकर बैठक कर स्थानीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सहायक वाणिज्य प्रबंधक ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता के लिए अभियान चलाकर सफाई कर्मियों संग यात्रियों को जागरूक करें, जिससे इधर उधर गंदगी न फैलाएं। स्टेशन पर पान व गुटखा खाकर आने वाले लोगों को रोका जाए, बावजूद नहीं मानते है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना करें।