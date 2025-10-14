Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिना टिकट यात्रा करने वालों पर रेलवे प्रशासन की कड़ी नजर, स्टेशनों पर हो रही चेकिंग

    By Mirzapur Photographer Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:39 PM (IST)

    मीरजापुर में रेलवे प्रशासन बिना टिकट यात्रा करने वालों और प्लेटफॉर्म पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। सहायक वाणिज्य प्रबंधक दिनेश कुमार ने ब्रह्मपुत्रा मेला ट्रेन का निरीक्षण करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाने और गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को यात्रियों को जागरूक करने और अनावश्यक घूमने वालों पर रोक लगाने के लिए कहा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिना टिकट चलने वालों यात्रियों की हो रही चेकिंग। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। अब ट्रेनों में बिना टिकट चलने के साथ प्लेटफार्म पर बेवजह घुमने वालों की खैर नहीं होगी। इसके लिए अभियान लगातार चलाया जाए रहा है। यह जानकारी उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के सहायक वाणिज्य प्रबंधक (एसीएम कोचिंग) दिनेश कुमार ने मंगलवार की सुबह ब्रह्मपुत्रा मेला 15657 ट्रेन को चेक करते हुए मीरजापुर पहुंचने पर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद तीनों प्लेटफॉर्मों के अलावा पार्सल घर, आरक्षित व अनारक्षित टिकट काउंटरों का जायजा लिया। अंत में एसएस कार्यालय में स्वच्छता को लेकर बैठक कर स्थानीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।

    सहायक वाणिज्य प्रबंधक ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता के लिए अभियान चलाकर सफाई कर्मियों संग यात्रियों को जागरूक करें, जिससे इधर उधर गंदगी न फैलाएं। स्टेशन पर पान व गुटखा खाकर आने वाले लोगों को रोका जाए, बावजूद नहीं मानते है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना करें।

    साथ ही प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक घुमने वालों पर रोक लगाते हुए कार्रवाई की जाए। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक विमलेश कुमार सिंह, सीएमआइ डिवीजन संजय कुमार, सीएमआइ मीरजापुर एसके अकेला,आरक्षण पर्यवेक्षक सीबी सिंह आदि मौजूद रहे।